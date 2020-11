Jihostroj se naštěstí mohl vrátit do českobudějovické Sportovní haly, kde se chystá na restart extraligy.

O něm usilovně jednají manažeři, členové AVOK, vedení nejvyšší soutěže.

Jednání nejsou jednoduchá, také volejbalisté museli žádat hlavní hygieničku České republiky o výjimku.

Na otázky Deníku odpovídal manažer Jihostroje České Budějovice Robert Mifka, podle kterého by se píšťalka mohla v Uniqa extralize mohla poprvé ozvat 14. 11.

Je-li něco jednoznačné, pak to, že Jihostroj chce, co to půjde nejdřív, hrát. Tým totiž čeká nejen extraliga, ale také zápasy v Poháru CEV s Dynamem Moskva.

Co vám po skončení tiskové konference, kterou připravila Národní agentura pro sport, prolétlo v polovině týdne hlavou?

Že mám velikou radost. Co zaznělo, je pro vrcholový sport určitě dobrá zpráva.

Dobrá zpráva, která má ale celou řadu nevyjasněných detailů, z čeho jste měl největší radost?

Že už zase můžeme, a nejen my, ale i další profesionální sportovci, regulérně trénovat v hale. To je klíčová věc.

Je pro vrcholového sportovce, ať už se věnuje jakémukoli odvětví, hodně důležité, že se může připravovat tam, kde je zvyklý?

Hlavně se hráči zase konečně vrátili do klasického režimu. To bych viděl jako nejdůležitější ze všeho. Hlavní je mít odpovídající podmínky pro daný sport. Aby se hráči mohli připravovat. Abychom trénovali tam, kde můžeme natáhnou sítě, my musíme být v kontaktu s balonem.

Není žádným tajemstvím, že Jihostroj vyrážel na tréninky do Rakouska. Do Freistadtu. Takže teď, vlastně od poloviny tohoto týdne, trénují hráči Jihostroje naplno, jak bývali zvyklí?

Vrátili se nejprve do klasického tréninkového režimu, věřím, že brzy se vrátí také do toho zápasového. Od středy jedeme klasické dvě fáze denně.

Jednání aktuálně probíhají ve všech sportech, fanoušky zajímá průběh diskuzí ve volejbalovém prostředí. Jak domluvy vypadají?

Se zástupci dalších extraligových klubů jsme se domluvili, že bychom byli všichni velmi rádi, aby se soutěž, myslím tedy extraliga, zase rozeběhla.

Kdy? Už máte po ruce konkrétní termíny? Fotbalisté a hokejisté okamžitě a bez váhání sáhli hned po nejbližším víkendu…

Čtrnáctého listopadu. To je termín, kdy by se mohl začít hrát profesionální volejbal.

Snažíme se, po dohodě s AVOKEM, aby se čtrnáctého naše plánované utkání v Ostravě odehrálo. Rádi bychom zvládli na jedno testování dva zápasy. Mluví se o dvaasedmdesáti hodinách, jako o časovém úseku, kdy by se mohly hrát dva zápasy. Asi by to znamenalo hrát dva zápasy po sobě. Nejspíš o víkendu. Sobota a neděle. Pokud to dobře dopadne, tak z finančních důvodů také spoléháme na to, že se nemusí devadesát dní testovat ti, kteří už nemoc prodělali, kteří už měli test pozitivní.

To je definitivní návrh, který by měl být schválen?

Všechno je závislé na podmínkách, které dostaneme, které jsou nařízené ze strany hygieny, respektive z Ministerstva zdravotnictví. Vyjednává se o tom. Z naší strany je to doporučení, rozhodující budou závazné pokyny Ministerstva zdravotnictví. Začátkem příštího týdne bychom podmínky měli mít potvrzené včetně restartu. Všichni se na to těšíme.

Jedná se o tom, za jakých podmínek by se mohlo v nejvyšší soutěži zase hrát?

Přesně tak. Český volejbalový svaz se snaží, aby se soutěže mohly rozeběhnout.

Jaký je pohled českobudějovického Jihostroje, který je stále v pozici úřadujících českých mistrů a slovo jeho vedení by tedy mělo mít mezi kluby velikou váhu?

My pevně věříme, že podmínky, o restartu nejvyšší soutěže, které se Českému volejbalovému svazu podaří vyjednat, budou pro klub únosné. Doufáme, že v režimu, který si teď jasně definujeme, budeme schopni se čtrnáctého listopadu vrátit do extraligy. Jsme sportovci, všichni už chceme začít hrát.

A jak jste na tom aktuálně s termíny v Poháru CEV? Rusové, jak už Deník informoval, se ocitli v karanténě, co to pro vás znamená?

Momentálně probíhají velmi intenzivní jednání mezi námi, Dynamem Moskva a Evropskou volejbalovou federací. Ta jednání nejsou vůbec jednoduchá. Pevně věříme, že se podaří udržet původně naplánované televizní utkání, které je v plánu devatenáctého listopadu od devatenácti hodin.