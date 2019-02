Netolice /FOTOGALERIE/ – Volejbalisté Netolic podlehli v obou sobotních zápasech nejlepšímu celku letošní sezony II. ligy, kterým jsou jednoznačně Domažlice.

Nulový zisk bodů je tak stál třetí místo průběžného pořadí a jsou aktuálně až čtvrtí. V prvním sobotním duelu jasně dominoval na hřišti domažlický nahrávač Filip Kupilík, který z tohoto zápasu jel rovnou na extraligové utkání Příbram – Liberec, kde nastoupil za VK Příbram. Mimo nečitelných nahrávek netolické volejbalisty ničila jeho perfektní souhra s kapitánem Martinem Kiesenbauerem, který tak středem sítě přidával jeden bod za druhým. Do druhého zápasu to po jeho odjezdu mohlo vypadat pro Netolice lépe, ale nebylo tomu tak. Odpolední zápas stejně dobře odehrál jeho bratr Ondřej Kupilík, ke kterému se přidali dva hráči, kteří na první zápas nedorazili. Byl to smečař Pham Tuan Anh a jedna z os tohoto mužstva, univerzál Milan Škorvánek. Ten byl během svého působení ve VK České Budějovice vyhlášen jako druhý nejlépe útočící a pátý nejvíce bodující hráč české extraligy.



Netolice – Domažlice 1:3 (22:25, 17:25, 25:21, 21:25). Než se stihli netoličtí volejbalisté v prvním setu rozkoukat, prohrávali 3:8. Domažlice nelenily a svůj bodový náskok dál navyšovaly až na 9:17. Po příchodu netolického kapitána Ondřeje Macha na hřiště došlo konečně ke zklidnění hry a domácí se na hosty dotáhli již jen o čtyři body (16:20). A když Netolice v koncovce setu využily krátké zaváhání Domažlic (z 19:24 na 22:24), vypadalo to na drama. Jejich rozjezd pak však zastavil nejen oddechový čas, ale i následná smeč hostů.



Do druhého setu nastoupili Netoličtí o mnoho pozitivněji a to po po esu Jan Suchého (3:0), drželi pak s vedoucím celkem této soutěže krok až do stavu 14:15. Ale pak byl na počítadle rázem stav 15:23 a zvrátit tak nepříznivý stav bylo již nemožné.



A tak přišlo na další střídání, kdy na hřiště nastoupil Tomáš Bartoš a tato změna přinesla své ovoce. Srovnal na 4:4 a o chvíli později po svém vlastním příjmu přidal další bod (6:7). Zlomovým místem třetího setu bylo podání Jana Suchého, kterého v poli i nad sítí podrželo celé družstvo (z 8:9 na 13:9). V dobře rozjetém setu pokračovali všichni s patřičným nadšením a vysokou dávkou koncentrace: Lukáš Holeček středem sítě (16:11), zachráněný míč Zbyňkem Baronem v bod proměnil Jaroslav Žáček (19:16). A když Jan Kalina získal svým podáním již druhý přímý bod (24:16), vše vypadalo jednoznačně. Ale právě v této chvíli se nejvíce ukázala síla a bezchybnost domažlického družstva, které za tohoto nepříznivého stavu dokázalo získat pět bodů v řadě, než Netolice tento set konečně ukončily.



Čtvrtý set přinesl velké množství téměř nekončících výměn, které pro domácí lépe ukončil například Jakub Škoda ze zadní zóny (8:10), či Jan Kalina středem sítě (16:17). Domažlice na rozjezd domácích zareagovaly oddechovým časem (19:20) a pak už ani dělová smeč Jakuba Škody na 20:22 nebyla domácím co platná.



Netolice – Domažlice 1:3 (25:20, 15:25, 17:25, 14:25). Do odpoledního zápasu nastoupili hosté s novým nahrávačem a jeho souhra s novými hráči byla trochu v křeči. Netoličtí této situace využili a v tomto setu vedli od jeho počátku až k jeho konci: Tomáš Bartoš esem (8:5), Lukáš Holeček jednoblokem z první (19:15), stejně tak jednoblokem Jaroslav Žáček na kůlu již na 23:19.



To už se však Škorvánek po prvním setu rozehrál a ve druhém již táhl své družstvo vzhůru k vítězství. Konečný stav získaných bodů domácím družstvem v jednotlivých setech 15, 17 a 14 jasně ukazuje, kdo byl na hřišti pánem a kdo zcela zaslouženě kraluje letošní druholigové soutěži.



V tomto kalendářním roce čeká druhou ligu poslední dvojkolo a to hned tuto sobotu. Netoličtí volejbalisté pojedou na palubovku aktuálně druhého celku TJ Lokomotiva česká Lípa, kde to opět nebudou mít vůbec jednoduché.



Výsledky ostatních zápasů: Jirkov – Česká Lípa 2:3 a 0:3, Plzeň – Modřany 3:2 a 3:1, Chabařovice – Dobříš 3:1 a 3:1, Praga Praha – Karlovarsko B 3:2 a 3:2.

1. Domažlice 11 2 0 3 42:18 37

2. Česká Lípa 9 3 1 3 41:22 34

3. Praga Praha 7 3 3 3 38:28 30

4. Netolice 7 2 2 5 33:29 27

5. Chabařovice 6 2 3 5 32:33 25

6. Slavia Plzeň 6 3 0 7 33:31 24

7. Modřany 4 3 3 6 31:37 21

8. Karlovarsko B 3 1 6 6 26:41 17

9. Jirkov – Ervěnice 4 1 2 9 23:38 16

10. Dobříš 3 0 0 13 18:41 9

František Reindl