Nejprve do utkní vyrazili Flames Volary. Desátý tým tabulky hostil šestý Kalich Tábor a mírným favoritem utkání byli hosté. V divoké první třetině nejprve vedli po dvou slepených gólech o dvě branky hosté, Volarští však také dvěma góly v jedné minutě vyrovnali. Hokejbalisté Tábora se pak dostali ještě dvakrát do vedení. Skóre se měnilo opět v úvodu druhé části. Volarští srovnali, Tábor znovu odskočil a chvíli nato Volary srovnaly na 5:5. Najednou jakoby střelcům zvlhl prach a do konce utkání padl jediný gól. Ten dali domácí a slaví druhou výhru v sezoně.