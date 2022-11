Branky: 00:21 Z. Dočekal (L. Svintek, O. Nechutný), 2:28 Z. Dočekal (P. Horák), 14:09 D. Dyba (L. Svintek), 18:08 Z. Dočekal (L. Šána), 32:23 Z. Dočekal (O. Nechutný, L. Svintek) - 18:54. V. Ondřej (D. Houdek, K. Mervald), 25:22 P. Paščenko (R. Janák), 28:23 V. Ondřej (P. Paščenko, R. Procházka), 34:54 P. Paščenko (R. Procházka). Vyloučení: 4:1. Využití: 1:0. Střely na branku: 33:23.

Volarští odstartovali utkání na jedničku. Po dvaceti sekundách dali první gól a v polovině třetí minuty druhý. Na začátku druhé třetiny to již bylo 4:0 a vypadalo na debakl. Ale najednou se začaly dít věci. Iniciativu převzal soupeř a snížil na 3:4. Domácí měli znovu dobrý vstup do třetího dějství, uskočili na 5:3, ale soupeř se vzápětí dostal zpět do hry. Volarští však druhou výhru sezony uchránili a v tabulce se posunuli na deváté místo před béčko Pedagogu ČB.

V posledním podzimním kole zajížděj Volarští na hřiště Kalichu Tábor. Ten i po debaklu 0:13 na béčku Prachatic zůstává čtvrtý.