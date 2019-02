Vimperk – Skiareál Vodník byl v neděli dějištěm závodu WinTrial 2015 v zimním triatlonu, který byl současně šampionátem České republiky.

Nejen tradičně náročná trať, ale i teploty nad bodem mrazu pořádně prověřily připravenost závodníků. Začínalo se šestikilometrovým během, v depu se nasedalo na kolo, na kterém závodníci absolvovali deset kilometrů, ve druhém depu se přezouvalo na běžky. Na nich závodníky čekalo osm kilometrů. Nejnáročnější byla cyklistická část, kola se často bořila a někteří závodníci v řadě pasáží tratě sesedali a běželi po svých.



„Bylo to náročné, protože bylo nad nulou a sníh povolil. Byl takový lepivý, mazlavý. Chtělo to podhuštěné gumy a pořádné drapáky,“ uvedla vítězka a čerstvá mistryně České republiky Šárka Grabmüllerová a doplnila: „Já sama jsem si tam jednou ustlala. Šla jsem přes řidítka a kolo mě přeletělo. To bylo něco pro diváky.“



Mezi muži byl nejrychlejší favorizovaný a velice zkušený Pavel Jindra.



Z výsledků – Dorostenci: 1. P. Klabouch (Velo Cirkl) 1:36:48,8, 2. V. Brzobohatý (Bike&Ski Bakajda) 1:43:59,5. Junioři: 1. O. Petiška (H. Králové) 1:36:07,4. Muži do 39 let: 1. P. Jindra (Eleven rubena) 1:17:28,8, 2. P. Minařík (Hisport Team) 1:27:52,7, 3. V. Flegl 1:36:19,1. Muži do 49 let: 1. 1. J. Žák (Axiom) 1:23:02,9, 2. K. Juráň (TK Č. Krumlov) 1:31:27,4, 3. J. Svoboda (Cykloadam Racing) 1:35:02,9. Muži do 59 let: 1. R. Pech (ŠuTri Prachatice) 1:52:27,8, 2. P. Mejzlík (Třebíč) 2:16:32,5. Muži od 60 let: 1. M. Smrčka (B&H Triatlon Č. Budějovice) 1:34:27,7.



Ženy do 39 let: 1. K. Březnová (Třebíč) 2:18:40,6. Ženy do 49 let: 1. Š. Grabmüllerová (B&H Triatlon Č. Budějovice) 1:35:07,2.