"Jsem tu tento týden na vodě s chlapy a s dětmi, je to super jako vždycky," pochvaloval si u šlajsny pod Barevnou skálou, kam ho vzali krumlovský voroplavec Radek Šťovíček a jeho kolega Vladimír Milota, aby mu ukázali jez ve výstavbě. "Jezdíme už léta každý rok v tento termín, než jsou davy, a jen tátové s dětmi. Pamatujeme i povodně. Jen máme čím dál tím dětí. Teď nás je pětadvacet tátů a padesát pět dětí. Spíme ve stanech, sami si vaříme, dokonce si i vozíme jídlo. Máme devět raftů a jsme pěkně zaskládaní. Ale když vidíte ty děti, jak jsou šťastné, i když jsou mokré a špinavé, je to úžasné."

"Právě takhle se Tomáš dostal k vodě, přes vodácké čundráctví, když byl malý, teď to předává dál," dodává Radek Šťovíček. "Má od nás půjčené lodě a je to náš klient a kamarád. Teď staví lodě, které půjčujeme i my, a v práci využívá své závodní zkušenosti. Je to ten nejpovolanější člověk, který může říct, jestli je ta šlajsna fajn, nebo ne. Je to mistr světa a bronzový medailista z olympiády v Sydney, tak jsme ho poprosili, jestli by ji nesjel, když už je na Vltavě," říká krumlovský voroplavec Radek Šťovíček. "Šlajsna je teď jako houpačka, šupna má podobu dřevěné tabule, která se může zhoupnout. Až se postaví koruna jezu, která zatím není hotová, bude o 60 cm výš. Pak se zvedne i horní hrana šlajsny a na konci nebude ten zub, který tam teď je." Je rád, že se šlajsna udělala jako první. Podle původního projektu totiž měla přijít na řadu až poslední, to by ale bylo po sezóně, a tak investor vyšel vodákům vstříc.

Tomáš Máder (r. 1974 Praha) je vodní slalomář, která závodil v kategorii C2 společně s Markem Jirasem. V r. 1999 spolu vybojovali zlatou medaili na mistrovství světa ve španělském La Seu d'Urgell, v roce 2002 byli na MS bronzoví. Na Letních olympijských hrách 2000 v Sydney společně vybojovali v závodě C2 bronzovou medaili. Sportovní kariéru ukončili po MS 2009.