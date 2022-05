Náročná sobotní etapa hodně zamíchala pořadím 30. Historic Vltava Rallye. Maďar Érdi sice ještě v úvodu dne upevnil své vedení v soutěži, poté však do hry vstoupilo počasí a neposedná převodovka jeho vozu Ford Sierra RS Cosworth. Maďarská posádka ztratila na kluzkých pošumavských cestách rychlostní zkoušky Keply minutu a s ní i vedení v soutěži, poté už si až do cíle už jen hlídala svou třetí pozici. Do čela se na Keplech posunul Ital „Zippo“, který naopak dobře využíval kvalit svého vozu Audi Quattro. Zippovi pomohla i dvacetivteřinová penalizace, kterou inkasoval za pozdní příjezd do časové kontroly Fin Silvasti, po jejím zapsání byla soutěž de facto rozhodnuta. Fin handicapovaný nedávným zraněním se pak ještě v závěru pokoušel zaútočit a se svou atraktivní Lancií Rally 037 vyhrál poslední rychlostní zkoušku etapy, na Italy už to ale nestačilo. Ze hry o přední příčky vypadl brzy po ránu i Rakušan Wagner (Porsche 911 SC), který se na Mlázovském testu zdržel o sedm minut, ke čtvrté příčce se poté spolehlivou jízdou posunul Němec Geist s Oplem Manta 400. Pátá příčka v cíli patřila bývalému dvojnásobnému vítězi soutěže Švédovi Myrsellovi (Ford Sierra RS Cosworth), za ním dojel (po vyrovnaném souboji se Španělem Sainzem a jeho Subaru Legacy) domácí exmistr Evropy Miroslav Janota, jenž se s Oplem Kadett Coupé mohl radovat z prvenství v kategorii 2. Hodnocení domácího šampionátu historických vozů ovládli Vlastimil Neumann s Martinem Hlavatým a jejich Fordem Escort RS Cosworth, druhá příčka patřila Miroslavu Janotovi a třetí Liboru Kotrmonovi. V cíli jubilejního ročníku soutěže bylo klasifikováno šedesát vozů.