Hrálo se systémem každý s každým 2x20 minut a na závěr se jely na každé straně tři nájezdy. Každá část zápasu se hodnotila zvlášť, výhra ve hře za 2 body, v nájezdech za 1 bod.

Výsledky Vimperka: – HC Milevsko 1:1, 1:1, 2:0. – HC Slavia Praha 1:3, 4:2, 1:0. – HC Poděbrady 3:1, 3:1, 0:1. Celkové pořadí: 1. Slavia Praha 11 bodů (skóre 23:15), 2. HC Vimperk 10 (16:10), 3. HC Milevsko 2010 8 (16:13), 4. HC Poděbrady 1 (7:24). Sestava Vimperka: Jeřábek (nejlepší gólman turnaje), Kryštof, Drabeš, Novotný, Huřík, Žampachová, Švík, Vinš, Vondrášek, Velek (nejlepší hráč Vimperka), Dvořák, Machovec, Sedláček, Vincík, Krejsa, Karvan, Eigner.

„Na turnaj jsme opět pozvali týmy, se kterými v sezoně nehrajeme a taková družstva jako Milevsko a Slavia Praha byly zárukou kvalitních zápasů. Náš tým, který jede už delší dobu na vítězné vlně, se na turnaj moc těšil a já vycítil z dětí sílu porvat se o místa nejvyšší. Domácí borci odvedli vynikající práci. Celý den předváděli úžasný hokej a trápili jsme favority turnaje. Proti Milevsku jsme odehráli velmi dobrý zápas a snažili se soupeři vyrovnat v bruslení a síle, což nebylo jednoduché, ale odehráli jsme dvě výborné třetiny a byli štastnější v nájezdech. Druhý zápas nás čekala Slavia Praha, tým z hlavního města s velkou základnou. První třetina nám moc nevyšla , ale ve druhé jsme soupeře přehráli a vítězství potvrdili v nájezdech. Porazit Slávii se nám moc často nepoštěstí, pořád říkám, srovnávat naší a pražskou základnu nemá ani cenu, ale tým ukázal velkou sílu. V posledním zápase nás čekaly Poděbrady, které hrály nepříjemný silový hokej a ve svém středu měly šikovné děti a určitě nebyly na turnaji jen do počtu. Já za sebe musím smeknout před celým týmem. Skončit o bod druhý za týmem jako je Slávia Praha, není vůbec ostuda. Pokračovali jsme ve výborných výkonech z mistrovských zápasů a dokázali, že jsme skupinu Ligy mladších žáků nevyhráli náhodou. Bylo úžasné pozorovat děti, jak si den užívají a při nájezdech se drží kolem ramen jak v Naganu.



Moc všem díky, je to největší odměna za ty hodiny dřiny a víme, že to, co děláme, má smysl! Děkuji i všem, co se na turnaji podíleli, všem rodičům za výjimečnou atmosféru, ze které šel chvílemi mráz po zádech. Děkuji sponzorům za věcné dary, které udělaly dětem velkou radost. Díky rozhodčím za dobře odpískaný turnaj. Dle ohlasů se turnaj vyvedl opět na výbornou, za což jsme moc rádi a kluci s Markét dali druhým místem třešničku na dort,“ shrnul turnaj trenér David Vinš.

Zdeněk Formánek