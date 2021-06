V sousedních Strakonicích běží naplno společná suchá příprava, ve Vimperku je tomu však jinak. „Trénujeme stále individuálně. Přibližně šedesát procent hráčů je mimo Vimperk a těžko bychom se pravidelně scházeli k suché přípravě. Necháváme to tedy na hráčích samotných, aby se před nástupem na led připravovali co nejsvědomitěji,“ říká předseda HC Vimperk Pavel Předota s tím, že suchá příprava naopak bez problémů jede u mládežnických týmů.

S ledem to však není jednoduché. Tým většinou před sezonou stihne pár tréninků a jeden či dva přátelské zápasy. „Jedná se o tom, že by mohl být led kolem 9. srpna. To by bylo super. Pak by byl dostatek času na kvalitní přípravu na sezonu,“ věří Pavel Předota, že vše poběží podle plánu.

Před každou sezonou vyvstává otázka jak bude vypadat kádr týmu mužů. Ten by se podle předsedy neměl měnit. „Hovořili jsme se všemi hráči, kteří s námi nedohranou sezonu začali, a všichni potvrdili zájem v klubu pokračovat. Rádi bychom ještě získali zpět do týmu Honzu Bojera. Z marodů by se měli vrátit Jirka Sitter a Vašek Korous,“ doplnil ke kádru Pavel Předota a pokračoval: „Co se týče trenérského zajištění, tak u týmu mužů pokračuje Milan Řehoř. Počítáme také s hrajícím asistentem trenéra, ale jméno si ještě chvíli nechám pro sebe. Jinak co se týče mládežnických týmů, máme vše trenérsky zajištěné od školy bruslení až po starší žactvo. Do soutěží samotných přihlásíme všechny týmy od nejmenších dětí až do starších žáků.“