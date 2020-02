Spartak Kaplice – Šumavan Vimperk 15:6 (5:2, 5:2, 5:2).

Branky Vimperka: 10:31 Hrdlička, 10:39 Pešl ml. (Pešl st.), 28:38 Hrdlička (Pešl ml.), 29:52 Pešl ml. (Robl), 30:18 Robl (Pešl ml.), 34:57 Pešl ml. (Havelka).

„Naděje k zastavení série porážek byla podle postavení v tabulce proti Kaplici nadějná. Nástup tohoto mladého týmu do utkání však všechny přesvědčil, že to tak nebude. Již v sedmé minutě to bylo pro soupeře o čtyři branky a ještě před tím než se stihli Vimperští rozkoukat, bylo téměř po zápase. Skóre se nakonec zastavilo na poměru 15:6,“ komentoval utkání vimperský trenér Vladimír Pešl mladší.

TJ Šumavan Vimperk – FBC Štíři České Budějovice C 7:7 (2:2, 4:3, 1:2).

Branky Vimperka: 11:26 Hrdlička (Robl), 13:24 Pešl ml. (Hrdlička), 15:33 Havelka (Hrdlička), 19:55 Hrdlička (Pek), 23:52 Pešl ml. (Pešl st.), 24:51 Pešl ml., 42:06 Havelka (Pešl ml.).

„Utkání proti Štírům bývají vyrovnaná a napínavá až do konce. Starší zkušené mužstvo jsme jednou dokázali porazit 7:6 a jednou utkání skončilo smírně 7:7. Hodili jsme předchozí debakl za hlavu a v sedmi lidech se pustili do takticky vyzrálého týmu po hlavě. Hra se přelévala z jedné strany na druhou, těsně před koncem jsme vedli 7:6, ale šestnáct vteřin před koncem soupeř srovnal,“ komentoval druhý zápas Vladimír Pešl a doplnil: „Slibně rozjetá sezona, kdy jsme měli v zápasech štěstí a vyhrávali většinou o jeden či dva góly, se otočila. Nedaří se, chybí štěstí v rozhodujících chvílích. Nedaří se nám využívat přesilové hry, kterých nám soupeři nabízejí víc než dost. Čekají nás poslední dva turnaje, které nebudou vůbec jednoduché. Nyní v sobotu nás čeká druhý a třetí tým tabulky, proti kterým jsme ještě neuhráli ani bod, ale teď bychom je potřebovali.“

Vimperští hrají v sobotu na domácí palubovce v Kašperských Horách. Od 9 hodin hostí FBC Došwich Milevsko a od 13 hodin TJ Sokol Chýnov.