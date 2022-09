Oproti předchozím sezonám letos dostali hráči dvouměsíční volno, následně začala individuální fyzická příprava a nezvykle brzo, na začátku srpna, jsme již začali s přípravou v hale. Jsme rádi, že se nám podařilo domluvit přátelské utkání s FBC Frymburk, které jsme odehráli ve Sportovní hale v ZŠ Kaplice. Chtěli bychom do začátku sezony sehrát ještě jedno utkání, které by prověřilo naši aktuální formu. První ligový turnaj letos připadá na sobotu 24. září, kdy Vimperští odjíždějí na palubovku do Soběslavi, kde se utkají s FA Č. Budějovice B a domácími Banes Florbal Soběslav B.