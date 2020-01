FBC Došwich Milevsko - TJ Šumavan Vimperk 4:3 (3:1, 0:1, 1:1). Branky Vimperka: 06:18 Hrdlička (Gabauer), 20:05 Havelka, 40:47 Chval (Gabauer). Sestava: Sippl – Pešl ml., Gabauer, Hrdlička; Pešl st., Robl – Hradil, Havelka, Pek; Chval.

"Na suverénní tým z Milevska jsme se snažili nastoupit opatrně. Věděli jsme, že jsou velmi mladý běhavý tým a proto jsme zvolili spíše vyčkávací taktiku. Po pár vteřinách jsme navíc ihned inkasovali. Přesto, že se nám dařila taktika držet podle plánu a leč jsme se snažili sebevíc, Milevsko si vytvářelo dost šancí. Do menších šancí jsme se dostali i my, ale gólově se prosadit bylo těžší. Pouze jedna nechtěná teč skončila za zády soupeřova brankáře. Navíc jsme inkasovali ještě dvakrát a první třetina skončila lépe o dvě branky pro soupeře. Druhá část probíhala podobně jako první, stále mělo navrch Milevsko, ale jediné gólové prosazení v této třetině přišlo pouze na naší straně, proměněným trestným střílením. V závěru této části nesmyslným podkopnutím nohou našeho hráče v přerušené hře se Milevsko oslabilo na pět minut. Tato přesilovka byla zřejmě rozhodující. Leč byla přerušena druhou přestávkou, měli jsme ji několikrát využít a obrátit vedení na naši stranu. Nestalo se tak a naopak soupeř poodskočil opět o dvě branky. V závěru se nám podařilo zamknout soupeře kolem jeho branky, ale vyplynulo z toho jen snížení. Následný time out a odvolání brankáře k vyrovnání nepomohlo," shrnul utkání s Milevskem hrající trenér Vladimír Pešl.

TJ Šumavan Vimperk – TJ Sokol Chýnov 6:13 (2:5, 2:4, 2:4). Branky Vimperka: 01:02 Gabauer, 12:22 Pešl ml. (Robl), 15:59 Havelka, 18:21 Gabauer (Chval), 31:43 Gabauer (Pešl ml.), 43:29 Gabauer (Pešl st.). Sestava: Sippl – Pešl ml., Gabauer, Hrdlička; Pešl st., Robl – Hradil, Havelka, Pek; Chval

"Proti soupeři z Chýnova se hraje velmi těžko. Dělá nám velké problémy, že tento tým hraje stejnou taktickou hru jako my a to vyčkávání na chyby soupeře a rychlé protiútoky. Chýnov nás dobře dostával do situace, kdy jsme to měli být my, co budou tvořit hru a to nám dělalo problémy. V první třetině jsme se ještě gólově drželi, ale soupeř stále přidával branky po rychlých akcích na jeden dotek, kdy přihrávka na střed hřiště a následné protečování do stran vedla k častým přečíslením. Navíc po obdržených brankách pomalu padala na naše hráče deka i tím, že jsme si nešťastně dali dva vlastní góly, věděli jsme, že je to postě zápas blbec, kdy ať na cokoliv sáhneme, nevydaří se to. Výsledek tomu i odpovídá," uvedl Vladimír Pešl a přidal shrnutí celého dvojzápasu: "V této hale nám prostě není souzeno. Je pravdou, že po předchozí vítězné šňůře, kdy jsme skoro pokaždé vyhrávali o jednu branku, něco podobného muselo přijít. Vrátilo nás to zpátky na zem a víme, že musíme dále makat. Aktuálně nám patří třetí místo, kdy na první Milevsko ztrácíme dva body a druhý Chýnov je před námi pouze skóre."

Další dva zápasy hrají Vimperští v sobotu ve Strakonicích. Od 10.30 hodin proti FBC Strakonice B a od 14 hodin proti Banes Soběslav.