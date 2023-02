Branky Vimperka: 1. Vítek Robl (Chval), 12. Vladimír Pešl ml. (Gabauer M.), 18. Václav Havelka (Robl), 30. Vítek Robl (Chval), 37. Vladimír Pešl (Hrdlička), 42. Michal Gabauer (Pešl ml.). Vyloučení: 1:2. Využití přeilovek: 1:1. Průběh utkání: 0:1, 2:1, 2:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5, 6:6, 7:6.

Sestava Vimperka: Sippl – Pešl ml., Gabauer M., Hrdlička; Pešl st., Kopolovič – Hradil, Robl, Havelka; Chval, Gabauer O.

"Čekal se opatrný začátek, ale po pár vteřinách jsme už byli ve vedení. Třeboň otočila dvěma slepenými góly, ale do konce první části se nám povedlo ještě srovnat z přesilovky. Na začátku druhé třetiny jsme se opět dostali do vedení, ale hloupým faulem na soupeřově polovině jsme darovali soupeři přesilovku. Třeboň ji nejen využila, ale po pár minutách si průběžný výsledek naklonila na svou stranu. Hrál se florbal, na který se dalo koukat a měl vše, co k florbalu patří. A přetahovaná o každý gól i balonek pokračovala i ve třetí třetině. Na týmech se začala objevovat lehká nervozita. Vyplynul z toho námaz z naší hokejky přímo před naší branku, kde se objevil třeboňský hráč úplně osamocený a bohužel se nemýlil. Vimperští se z tohoto nešťastného gólu rychle oklepali a za dvě minuty bylo opět srovnáno. Přišlo sporné vyloučení na naší straně, oslabení jsme sice zvládli, ale přesto se soupeř znovu dostal do vedení. Nic jsme nevzdali a začali vyvíjet tlak, což se hned projevilo a znovu byl výsledek na obou stranách stejný. Pět vteřin před koncem jsme měli na hokejce vítězný gól, ale bohužel balonek neposeda utekl z hokejky a šlo se do nájezdů. V prvním střetnutí byli úspěšnější Vimperští, nyní se bohužel nepodařilo prostřelit brankáře soupeře ani jednou a bod navíc si odvezl soupeř do Třeboně," shrnul utkání vimperský trenér Vladimír Pešl.

TJ Šumavan Vimperk - SK Měťák České Budějovice B 9:0 (2:0, 3:0, 4:0)

Branky Vimperka: 8. Vladimír Pešl ml. (Chval), 13. Václav Havelka (Robl), 26. Václav Havelka (Robl), 28. Václav Havelka (Pešl ml.), 30. Vladimír Pešl ml. (Chval), 34. Štěpán Hrdlička (Gabauer M.), 35. Vladimír Pešl ml. (Pešl st.), 37. Vladimír Pešl ml. (Kopolovič), 38. Vladimír Pešl ml. (Gabauer M.). Vyloučení: 5:4 + ČB 2+2. Využití přesilovek: 2:0.

Sestava: Sippl – Pešl ml., Gabauer M., Hrdlička; Pešl st., Kopolovič – Hradil, Robl, Havelka; Chval, Gabauer O.

"Utkání, které papírově mělo být jednoznačné, přineslo nečekaný zádrhel. Českobudějovický brankář se stal neprůstřelným a náš tým se marně pokoušel o jeho překonání. Převahu, kterou jsme měli od začátku utkání, se nám povedlo zužitkovat až v polovině první třetiny a do konce první části ještě jednou dotlačit balonek do sítě Budějovic. Druhá třetina začala ve znamení vyloučení na obou stranách, místo toho, aby padaly góly. Druhá polovina utkání nabídla branek o dost více. Do konce druhé části se síť vlnila v brance Meťáku třikrát a skóre bylo o pět branek pro náš tým lepší. Třetí třetina začala dvougólově a soupeř začal být podrážděný. A z jeho strany přibývalo zbytečných nebezpečných zákroků. Výsledková tabule v polovině třetí třetiny ukazovala stav 9:0. Jediné, co se do konce tohoto utkání událo, byla další vyloučení za nebezpečné zákroky soupeře, což vyústilo ve strkanicí na konci utkání," doplnil ke druhému utkání Vladimír Pešl.

Po turnaji tak Vimperští ztrácejí na čelo tabulky bod. "Bohužel nám soupeř z Třeboně vrátil porážku po nájezdech a nyní je jeden bod před námi. Můžeme doufat, že zaváhají v některém z utkání, ale pro nás bude důležité udržet koncentraci zápas od zápasu, protože se na nás na jeden bod dotáhl Lišov. Z čeho mám naprostou radost, jsou naše přesilové hry, ve kterých se nám velmi daří. Horší už je to s bráněním standardek, na čemž musíme zapracovat. Zbývá nám osm utkání v této sezoně a my stále živíme naději na titul," doplnil Pešl.

Další turnaj Vimperští hrají v sobotu 11. února ve sportovní hale v Kašperských Horách, soupeři jim budou FBC Rytíři Frymburk a SKP České Budějovice B. "Přijeďte nás podpořit na náš domácí turnaj a užít si florbal na živo," zve V. Pešl.