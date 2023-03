/FOTOGALERIE/ Potvrdit vedení v tabulce Jihočeské ligy zajížděli vimpersští florbalisté. Soupeřem jim byl domácí B tým a Dynamo Strakonice.

Vimperští florbalisté v Kaplici naplno bodovali. | Foto: FBC Vimperk

FBC Spartak Kaplice - TJ Šumavan Vimperk 9:12 (4:4, 3:4, 2:4)

Branky Vimperka: 4. Vladimír Pešl ml., 5. Václav Havelka (Chval), 6. Vítek Robl (Havelka), 11. Ondřej Gabauer (Pešl st.), 22. Vladimír Pešl ml. (Hrdlička), 27. Vladimír Pešl ml. (Hrdlička), 29. Vladimír Pešl ml. (Gabauer), 29. Václav Havelka (Robl), 41. Štěpán Hrdlička (Pešl ml.), 43. Václav Havelka (Robl), 44. Vladimír Pešl ml. (Havelka), 44. Václav Havelka (Pešl ml.). Vyloučení: 0:1. Bez využití.

Sestava: Sippl – Pešl ml., Gabauer M., Hrdlička; Pešl st., Gabauer O. – Hovorka, Robl, Havelka; Chval

"Soupeř, který nás jediný dokázal porazit. Navíc hrálí doma v nově otevřené hale. Čekalo nás těžké utkání, navíc v oslabené sestavě. Hala je spíše menších rozměrů a tak se očekávaly gólové hody. V první třetině jich padlo celkem osm, po čtyřech na obou stranách, hra byla vyrovnaná. Nejprve jsme se dostali do vedení, ale za osm sekund bylo srovnáno. Během následujících dvou minut se nám sice podařilo utéct do dvoubrankového vedení, ale Kapličtí o minutu později snížili. Před první sirénou jsme nejdříve navýšili náskok opět o dva góly, ale soupeř následně vyrovnal. Následovala gólová přetahovaná, která se táhla celou druhou třetinou. Třikrát se povedlo Kaplici dostat do vedení, ale vždy bylo z naší strany hned srovnáno. Před druhou sirénou se nám dokonce povedlo otočit skóre na naší stranu, a tak jsme do třetí třetiny šli s jednobrankovým náskokem. Na začátku třetí části se domácím povedlo otočit výsledek dvěma slepenými góly v jejich prospěch a tento stav trval delší dobu. Pět minut před koncem, když jsme se chystali na závěrečný tlak s určenými hráči, povedlo se nám vyrovnat. Následně jsme se dostali dvě minuty před koncem do vedení a soupeř si vzal time out. Nedovolili jsme mu dostat se do tlaku a navíc na závěr jsme přidali další dvě branky a uhráli další cenné vítězství," komentoval utkání vimperský trenér Vladimír Pešl mladší.

TJ Šumavan Vimperk – FBC Dynamo Strakonice 12:6 (2:1, 5:4, 5:1)

Branky Vimperka: 11. Vladimír Pešl ml. (Hrdlička), 15. Zdeněk Chval (Pešl st.), 16. Václav Havelka (Robl), 18. Michal Gabauer (Chval), 18. Vítek Robl (Pešl st.), 19. Václav Havelka (TS), 20. Michal Gabauer (Pešl ml.), 31. Vladimír Pešl ml. (Pešl st.), 34. Štěpán Hrdlička (Pešl ml.), 38. Václav Havelka, 42. Vladimír Pešl ml. (Chval), 43. Vladimír Pešl.

"Dynamo Strakonice disponuje velmi silovou hrou. V prvním utkání jsme jednoznačně vyhráli 16:0, ale na to jsme se nemohli ohlížet. Měli jsme od začátku více ze hry, ale nedařilo se nám soupeře vyloženě přehrávat a byl to soupeř, kdo se jako první dostal do vedení. V první třetině jsme sice dokázali výsledek dvěma góly otočit, ale s tím jsme nebyli spokojeni. Do druhé třetiny jakoby nám oživly hokejky a během čtyř minut se nám povedlo pětkrát skórovat a víceméně mohlo být po zápase. Opak byl však pravdou. Strakonice postupně začaly využívat našeho zpomalení, kdy jsme najednou úplně vypadli z tempa, a na konci druhé části byl rozdíl ve skóre pouze o dvě branky. Ve třetí třetině jsme opět začali dávat góly my, na což soupeř odpověděl pouze jednogólovým snížením a byla z toho nakonec jednoznačná výhra 12:6," shrnul druhé utkání Vladimír Pešl.

Vimperští se tak drží i nadále v čele Jihočeské ligy. "Po minulém domácím turnaji, kdy jsme se vrátili zpět do čela tabulky, bylo pro nás důležité nezopakovat porážku od Kaplice, která opět nasadila některé hráče hrající vyšší soutěž za A-tým. Dokázali jsme si, že i po postupu bychom nemuseli v příští sezoně hrát jen na spodních příčkách o záchranu," doplnil V. Pešl.

Další turnaj odehrají vimperští hokejbalisté v neděli 19. března v Týně nad Vltavou. Od 10:30 hrají s týmem Pacovští Honzíci B a od 14:00 s Lišovem, který je aktuálně na druhé pozici o dva body za nimi a mělo by tedy jít dle papírových předpokladů o takové malé finále.