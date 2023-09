/OBRAZEM/ Vimperští florbaisté vyrazili do vzdáleného Chýnova na zápasy Regionální ligy, kde je kromě domácích sokolů čekal v hale postavené v bývalém pivovaru SKP České Budějovice.

Vimperští florbalisté přivezli další tři body. Ilustrační foto. | Foto: FBC Vimperk

TJ Sokol Chýnov - TJ Šumavan Vimperk 9:7 (4:3, 2:1, 3:3)

Branky Vimperka: 3. Štěpán Hrdlička (Pešl ml.), 6. Michal Gabauer (Pešl ml.), 7. Michal Gabauer (Pešl ml.), 26. Vítek Robl (Pešl st.), 37. Petr Kopolovič (Pešl st.), 41. Vladimír Pešl ml. (Gabauer O.), 43. Jakub Kováč (Gabauer M.). Vyloučení: 3:0. Bez využití. Oslabení: 1:0.

Sestava: Sippl – Pešl ml., Gabauer M., Hrdlička; Pešl st., Gabauer O. – Kováč, Robl, Havelka; Kopolovič.

"Opět se nám stal náš nešvar a to, že jsme ihned v úvodu inkasovali, tentokrát v 52. vteřině. V následujících šesti minutách se nám povedlo zápas otočit třemi brankami, ale v následné přesilovce místo navýšení náskoku jsme po pár vteřinách nechali soupeře snížit. Po dvou minutách Chýnov vyrovnal, ale nabídl nám další přesilovku. Tu jsme opět nevyužili a do konce třetiny soupeř otočil skóre zpět na svou stranu. Úvod druhé části se nám příliš nepovedl a Chýnov odskočil už na rozdíl tří branek. Do konce druhé třetiny se nám sice povedlo snížit, ale soupeř si ve třetí třetině náskok dokázal udržet, bitvu vyhrál a zapsal do tabulky tři body," shrnul utkání hrající trenér Vldimír Pešl ml.

TJ Šumavan Vimperk – SKP České Budějovice 9:6 ( 2:3, 1:2, 6:1)

Branky Vimperka: 8. Vladimír Pešl ml. (Kopolovič), 15. Václav Havelka (Gabauer M.), 22. Václav Havelka (Kopolovič), 33. Václav Havelka (Pešl st.), 35. Václav Havelka (Gabauer O.), 40. Vladimír Pešl ml. (Gabauer M.), 44. Václav Havelka (Robl), 44. Václav Havelka (Pešl ml.), 45. Václav Havelka (Robl). Vyloučení: 0:2. Využití přesilovek: 1:0.

Sestava: Sippl – Pešl ml., Gabauer M., Hrdlička; Pešl st., Gabauer O. – Kováč, Robl, Havelka; Kopolovič.

"Čtvrté utkání sezony a i tentokrát to byl soupeř, který vstřelil branku v utkání jako první. Českobudějovičtí hráli vysokými náhozy na naši polovinu hřiště a silově nás přehrávali v soubojích o balonek. V polovině utkání jsme prohrávali o dva góly, povedlo se nám snížit, ale soupeř opět odskočil na rozdíl dvou branek. Až pár vteřin před první sirénou se nám povedlo znovu snížit. Ve druhé třetině jsme hned na začátku nevyužili přesilovou hru a scénář z první části pokračoval. Nejdříve soupeř navýšil náskok, následně jsme snížili a chvíli na to byl výsledek rozdílný znovu o dvě branky. Začátek třetí třetiny se však lépe vyvedl nám, kdy jsme během minuty a půl vyrovnali, ale po dvou minutách si soupeř vzal vedení zpět, což bylo z jeho strany vše. Nejdříve jsme necelých pět a půl minuty před koncem utkání vyrovnali a následně využili přesilové hry, kterou nám Českobudějovičtí nabídli. Necelé dvě minuty před koncem si soupeř vzal time out, ale pár vteřin nato jsme udeřili opět my. Závěrečným devátým gólem do prázdné branky jsme jen zpečetili obrat a připsali si podruhé v sezoně plný počet bodů," komentoval druhé utkání V. Pešl.

"Věděli jsme, že Chýnov bude hrát tvrdý florbal s rozehrávkou přes střed hřiště, což se nám dařilo eliminovat. Škoda jen, že za stavu 3:1 pro nás jsme nevyužili přesilovou hru a následně jsme dali břevno, zápas bychom nemuseli ztratit, ale na kdyby se nehraje. Ve druhém utkání jsem na tým pyšný, protože při nepříznivém stavu 3:5 po druhé třetině jsme nic nezabalili a povedlo se nám výsledek otočit," shrnul turnaj trenér a doplnil: "Příští turnaj odehrajeme za necelý měsíc, kdy 21.října cestujeme do Milevska. Zde hrajeme s týmem béčka Písku a domácím béčkem Milevska."

Zdroj: FBC Vimperk