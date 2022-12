Branky Vimperka: 5. Václav Havelka (Pešl ml.), 15. Vladimír Pešl ml. (Havelka), 18. Vladimír Pešl ml. (Robl), 18. Vladimír Pešl ml., 24. Vladimír Pešl ml. (Gabauer O.), 27. Vladimír Pešl ml. (Hrdlička), 29. Václav Havelka (TS), 30. Michal Gabauer (Pešl ml.), 30. Václav Havelka (Robl), 33. Vítek Robl, 44. Michal Gabauer (Hrdlička). Vyloučení: 0:0.

Sestava Vimperka: Sippl – Pešl ml., Gabauer M., Hrdlička; Pešl st., Gabauer O. – Kováč, Robl, Havelka; Chval.

"Poprvé v historii jsme se utkali s tímto celkem. Tým ze středu tabulky, naprosto jsme nevěděli, co od něho očekávat. Tým, který oplývá nadprůměrnou výškou hráčů. Utkání jsme od začátku kontrolovali hrou s balonkem na našich hokejkách. Utkání bylo z prvopočátku spíše opatrné, ale více ze hry měli Vimperští. Po krásné kombinaci se otevřelo skóre na naší straně, které bylo navýšeno brankou minutu před koncem první části. Ve druhé třetině jsme pomalu začali přebírat iniciativu hry a díky krásným kombinacím postupně začali navyšovat náskok. Vypadalo to, že na co náš tým sáhne, tak vyjde, ale bylo to dáno dobrým pohybem, ze kterého vyplynula krásná kombinační hra. Při siréně, která ukončovala druhou třetinu, svítilo na tabuli skóre ve prospěch našeho týmu 9:0 a třetí třetina se šla spíše dohrávat. Ve třetí části padlo na každé straně po dvou gólech a tři body za výhru brali Vimperští," shrnul utkání vimperský trenér Vladimír Pešl mladší.

TJ Sokol Lišov B - TJ Šumavan Vimperk 7:9 (2:2, 2:4, 2:2)

Branky Vimperka: 5. Michal Gabauer (Hrdlička), 5. Vítek Robl (Havelka), 19. Štěpán Hrdlička , 22. Vítek Robl, 25. Vladimír Pešl (Havelka), 27. Štěpán Hrdlička (Gabauer), 37. Vladimír Pešl (Chval), 39. Václav Havelka (Robl), 43. Václav Havelka (Robl). Vyloučení: 1:0. Využití: 0:1.

Sestava Vimperka: Sippl – Pešl ml., Gabauer M., Hrdlička; Pešl st., Gabauer O. – Kováč, Robl, Havelka; Chval.

"Těžký soupeř nás čekal ve druhém utkání. Soupeř, který si v přechozích utkáních si držel v průměru 9,5 vstřelených branek na utkání. Od začátku se hrál útočnější florbal, což nám odjakživa více vyhovovalo. Dvěma slepenými góly na začátku utkání jsme se dostali do dvoubrankového vedení, které nám ale dlouho nevydrželo. Po naší individuální chybě bylo proti nám nařízeno trestné střílení, které soupeř proměnil, a za minutu bylo srovnáno. Za smírného stavu první část skončila. V první polovině druhé části se nám povedlo vytvořit si tříbrankový náskok. Ve druhé polovině druhé části nejprve soupeř snížil, o pár vteřin jsme si vzali tříbrankový náskok zpět, ale na druhou pauzu se stejně odcházelo pouze s dvoubrankovým rozdílem, jelikož Sokolové stihli ještě před druhou sirénou opět snížit. Všechny tři poslední góly padly v rozmezí 72 vteřin, což vypovídá o velmi útočném florbale na obě strany. Na začátku třetí třetiny se hráčům Lišova dokonce povedlo snížit na rozdíl jedné branky, následně jsme si ale během minuty a půl vzali tříbrankové vedení zpět. Lišov sice po půl minutě dokázal snížit, ale následně přišlo soupeřovo vyloučení, přičemž jsme se spíše soustředili na hru s balonkem na holi než honbou za využitím této přesilovky. Přesto se nám povedlo skórovat. V závěru se soupeři povedlo pouze korigovat výsledek na rozdíl dvou branek, pro nás ale nesmírně důležité utkání skončilo vítězstvím," komentoval druhý duel Vladimír Pešl.

"Obzvlášť v prvním utkání mě těšila kombinace v naší hře. Bohužel máme jeden trénink v týdnu, kdy můžeme ladit spíše technické a taktické věci do hry, ale hráči dokazují, že se dokáží individuálně fyzicky připravit a soupeře tedy můžeme i kromě dobré souhry přetlačit fyzicky. Nyní nám chybí ještě dopilovat mentální nastavení, kdy nám hlava neustále říká, že musíme za každou cenu útočit, což nás zbytečně stojí jak síly, tak i klid na hokejkách a zbytečně inkasujeme. Jak jsem již v předseznním rozhovoru řekl, potvrdilo se, že v téměř polovině soutěže se tabulka bodově začíná rozdělovat a nyní to vypadá, že o medailové příčky si to rozdá pět týmů. Těší mě, že máme mírnou bodovou výhodu a tento kalendářní rok zakončíme na prvním místě, byť jen o skóre před Třeboní. Pozitivem je naše obranná hra, kdy jsme obdrželi pouze 28 branek za 10 utkání a držíme si 2,8 obdržených gólů na zápas, což je zatím historické minimum našeho týmu. Velkou zásluhu na tom má i náš výborný brankář, který letos chytá s naprostým klidem a je velkou podporou týmu," shrnu první část sezony V. Pešl a doplnil: "Další turnaj odehrajeme 14. ledna ve sportovní hale v Soběslavi, soupeři nám budou FBC Sokol Vodňany a druhé kolo začneme s FA České Budějovice B."

Zdroj: FBC Vimperk