Branky Vimperka: 3. Vladimír Pešl ml. (Hrdlička), 4. Václav Havelka (Myslík), 9. Štěpán Hrdlička (Kopolovič), 12. Vítek Robl (Chval), 22. Vladimír Pešl (Myslík), 24. Štěpán Hrdlička (Pešl ml.), 26. Zdeněk Chval (Robl), 27. Vladimír Pešl (Hrdlička), 37. Vítek Robl (Kováč), 40. Václav Havelka. Vyloučení: 1:1. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0.

Sestava Vimperka: Sippl – Pešl ml., Gabauer M., Hrdlička; Pešl st., Kopolovič – Kováč, Robl, Havelka; Chval, Myslík – Hradil, Hromádka.

"Sice jsme odehráli před sezonou s týmem z Frymburka přátelské utkání, ve kterém jsme dominovali, ale bylo jasné, že jejich tým bude obměněný a nečeká nás nic jendoduchého. Vstup do utkání byl úplně opačný, než jsme očekávali. Chtěli jsme od začátku na soupeře zatlačit a donutit k chybám v jejich rozehrávce, ale nedařilo se nám dostat se na balonek a Rytíři hráli kolem naší branky. Naštěstí se nám podařilo vstřelit dvě branky po sobě, hra se vyrovnala a z nás i trochu opadl nečekaný stres. Na náš třetí gól sice soupeř odpověděl snížením, ale nám se povedlo ještě před první sirénou znovu odskočit na rozdíl tří branek. Na začátku druhé třetiny jsme sice odehráli oslabení, ve kterém jsme měli velké štěstí, když soupeř dvakrát netrefil prázdnou branku, ale následně pomocí čtyř gólů, které jsme vsítili během pěti minut se zápas víceméně rozhodl. Soupeř sice jedním gólem na konci druhé části snížil rozdíl branek na šest, ale do třetí části jsme šli rozhodně klidnější. Ve třetí třetině už se utkání spíše dohrávalo a poté, co padly dva góly do obou branek, si Vimperští připsali další tři body do tabulky," shrnul utkání trenér Vladimír Pešl mladší.

TJ Šumavan Vimperk – SKP České Budějovice B 18:3 ( 5:0 – 7:1 – 6:2 )

Vimperští florbalisté si připsali na konto další dvě vítězství.Zdroj: FBC VimperkBranky Vimperka: 2. Václav Havelka (Kováč), 11. Pavel Hromádka (Myslík), 14. Štěpán Hrdlička (Pešl ml.), 14. Vladimír Pešl ml. (Hrdlička), 14. Vítek Robl, 17. Václav Havelka (Robl), 18. Vladimír Pešl ml. (Gabauer), 18. Vítek Robl (Havelka), 19. Pavel Hromádka (Chval), 22. Jakub Kováč (Havelka), 25. Vladimír Pešl (Hrdlička), 28. Vítek Robl (Pešl ml.), 33. Václav Havelka (Chval), 38. Václav Havelka, 41. Vladimír Pešl st. (Robl), 42. Zdeněk Chval (Robl), 45. Michal Gabauer, 45. Štěpán Hrdlička (Pešl ml.).

"Náš druhý soupeř sice za prvních pět utkání zvládl získat pouze tři body, ale byli jsme si jisti, že jejich útočná dvojice Radouch – Hanuš, která pravidelně obsazuje v individuálních statistikách přední příčky, bude nebezpečná. Většina jejich utkání bývají přestřelky a tomu jsme se chtěli vyvarovat. Od začátku utkání jsme si skvěle počínali v obraně a dobře se nám dařilo bránit již zmíněnou dvojici soupeře. To bylo klíčové a navíc jsme od druhé minuty vedli. Po dobré hře jak do obrany, tak i do útoku, se nám podařilo podruhé skórovat a když se nám na konci první třetiny přilepilo štěstí na hokejky a v jedné minutě jsme třikrát překonali brankáře soupeře, první část skončila rozdílem pěti branek. Ve druhé třetině nám tam spadlo takzvaně, na co jsme sáhli a i přes jeden gól, který vsítil soupeř, jsme byli v laufu. Při druhé siréně na tabuli svítilo skóre 12:1 a třetí třetina byla již jen formalitou, kdy jsme soupeře dorazili. Ciferník se zastavil na skóre 18:3," komentoval druhý duel trenér.

Vimperští tak získali všechny body a nyní se mhou soustředit na domácí zápasy. "Sice výsledky vypadají jednoznačně, ale v obou případech byl důležitý začátek utkání, kdy jsme se ze skvělé obrany odrazili k ještě lepšímu útoku. Ve druhém utkání se k tomu všemu přidalo i štěstíčko a alespoň jsme si vylepšili skóre do tabulky. Musíme stále tvrdě makat na trénincích a posouvat se stále dále. Nyní můžeme pomalu začít přemýšlet nad bojem o první příčky v tabulce, a proto je potřeba se nadále soustředit a postupovat dle našich plánů. Všechny vás zveme na náš domácí turnaj, který odehrajeme 3.prosince v Kašperských Horách. Máme pro každého návštěvníka připraveno i malé překvapení," zve Vladimír Pešl mladší.

