Branky Vimperka: 5. Václav Havelka (Pešl st.), 18. Vladimír Pešl ml. (Robl), 20. Vladimír Pešl ml. (Gabauer M.), 28. Vladimír Pešl (Gabauer M.), 28. Štěpán Hrdlička (Chval), 32. Vladimír Pešl (Robl), 32. Ondřej Hradil (Robl), 34. Václav Havelka (Robl), 35. Štěpán Hrdlička (Pešl ml.), 36. Ondřej Gabauer (Pešl ml.), 36. Vítek Robl (Havelka), 41. Štěpán Hrdlička (Pešl st.), 43. Michal Gabauer (Pešl ml.), 43. Ondřej Gabauer (Hrdlička), 45. Štěpán Hrdlička (Pešl ml.), 45. Štěpán Hrdlička (Gabauer). Vyloučení: 0:5 + OS (Str). Využití: 4:0.

Sestava Vimperka: Sippl – Pešl ml., Gabauer M., Hrdlička; Pešl st., Gabauer O. – Hradil, Robl, Havelka; Chval.

"Pár sezon jsme se s Dynamem Strakonice nepotkali v soutěžním utkání, ale věděli jsme, že tento tým hraje spíše silový florbal. Tudíž jsme do utkání šli s tím, držet balonek při mantinelech, nechat se faulovat a využívat standardek. Po čtyřech minutách jsme se sice dostali do vedení, ale jinak se hrál vyrovnaný florbal. V druhé polovině jsme sice donutili soupeře k faulům, po kterých nám byly nabídnuty dvě přesilové hry, ty se nám ale krom jednoho břevna nepovedlo nijak využít. Druhá část začala další přesilovkou pro Vimperské, kterou se tentokrát povedlo využít. Strakoničtí začali být nervoznější, což nám vyhovovalo a přišlo vyloučení navíc s osobním trestem a tuto přesilovku Vimperští opět využili. Jakoby se náš tým spokojil s tímto vedením a soupeř se začal dostávat do vyložených šancí. Naštěstí pro nás minimálně třikrát minul prázdnou branku a naopak před druhou sirénou se našemu týmu povedlo ještě dvakrát udeřit. Strakoničtí nastupovali do třetí třetiny navíc oslabeni opět o jednoho hráče, jelikož spáchali přestupek při střídání pár vteřin před koncem té předchozí a i tuto přesilovou hru jsme dokázali využít. Pár vteřin po rozehrání se balonek třepotal posedmé v síti strakonického brankáře a i soupeř pocítil, že tento zápas se bude jen dohrávat. Následně nám tam spadlo dalších pět branek a na tabuli se výsledek zastavil na 16:0," shrnul utkání vimperský trenér Vladimír Pešl mladší.

FBC Spartak Kaplice B - TJ Šumavan Vimperk 5:3 (1:1 – 1:0 – 3:2)

Branky Vimperka: 5. Štěpán Hrdlička (Gabauer M.), 33. Štěpán Hrdlička (Chval), 43. Vladimír Pešl (Gabauer). Vyloučení: 2:3 + OS (Kap). Využití: 1:0.

Sestava: Sippl – Pešl ml., Gabauer M., Hrdlička; Pešl st., Gabauer O. – Hradil, Robl, Havelka; Chval.

"Do druhého utkání jsme vstupovali proti týmu, který je béčkem. Jak už to tak bývá, tyto týmy bývají posilováni hráči z A-týmů, kteří hrají vyšší soutěže. Tým Kaplice A měl tento víkend volno a tak toho béčko využilo a přivezli si do Kašperských Hor poprvé v této sezoně i tyto „posily“. Na hře to bylo znát a jeden z těchto hráčů otevřel skóre. Hra byla vyrovnaná, ale měli jsme více ze hry my mezitím co se Kapličtí rychlými protiútoky snažili navýšit brankový rozdíl. Vyrovnaná hra se přenesla i na světelnou tabuli po vyrovnávacím gólu Vimperských, který přišel pár vteřin před první sirénou. Druhou část po většinu času opanovali Kapličtí a v polovině se do vedení znovu dostala Kaplice, což byla jediná branka druhé třetiny. Třetí třetina začala bohatě oproti předchozím dvěma a to tak, že po jedné brance padlo na obou stranách a výsledek byl stále těsný, ale příznivější pro soupeře. Ve chvíli, kdy jsme se pomalu snažili dostávat do tlaku, přišlo nejprve jedno naše vyloučení a o chvíli později po druhém vyloučení jsme hráli dvojnásobné oslabení. Toto oslabení však netrvalo dlouho, jelikož ihned po rozehrání standartní situace byli Kapličtí veselejší o dva góly. Po tomto obdrženém gólu si Vimperští vzali oddechový čas a cíl byl jasný, pokusit se ofenzivní hrou vyrovnat toto utkání. Bohužel jsme znovu inkasovali a naděje byla již malá. Přestože se nám povedlo ještě jednou brankou snížit, více se nám však i přes závěrečný tlak nepovedlo," shrnul druhý duel V. Pešl mladší.

"Přestože jsme věděli, že na tomto turnaji půjdeme do těžkých utkání, byli jsme dobře připraveni. V prvním utkání se nám povedlo dobře takticky zahájit a postupně provokovat soupeře k faulům, kterých jsme využili a i když s trochou štěstí nám to tam napadalo. Druhé utkání bylo o tom, dát více gólů, věděli jsme, že soupeř bude silný na míčku, což se projevilo. Pokud jsme tlačili na soupeře s balonkem, dostávali jsme se do šancí, ale jakmile soupeř prováděl protiútoky, těžko jsme tyto hráče šikovné s balonkem na hokejce zastavovali. Bohužel jsme ztratili náskok, ale vedoucí příčku jsme udrželi. Teď bude důležité vrátit se na vítěznou vlnou a 17. prosince v českobudějovické SKP hale porazit Honzíky z Pacova a Sokolíky z Lišova," doplnil trenér.

Zdroj: FBC Šumavan Vimperk