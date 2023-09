/FOTOGALERIE/ Velmi brzy se letos rozjela florbalová Regionální liga. Los tentokrát Vimperské na úvod poslal do Strakonic. Do prvních dvou utkání jsme nastoupili proti domácím Fbc Strakonice B a Florbalové akademii České Budějovice.

Vimperští florbalisté odstatovali novou sezonu. Ilustrační foto. | Foto: FBC Vimperk

TJ Šumavan Vimperk – Fbc Strakonice B 3:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Branky Vimperkak: 13. Michal Gabauer (Pešl ml.), 34. Štěpán Hrdlička (Chval). Vyloučení: 2:1. Bez využití.

Sestava: Sippl – Pešl ml., V. Petr, Kováč; Pešl st., Gabauer M. – Hrdlička, Robl, Havelka; Chval, Kopolovič.

"Zápas začal opatrně z obou stran, ale byli jsme to my, kdo měl více ze hry. Dle naší strategie se nám dařilo držet balonek více na hokejkách a hlavně dobře pokrývat dva šikovné strakonické hráče. Ve druhé části jsme začali doplácet na neproměňování jasných šancí, kdy jsme minimálně dvakrát šli sami na brankáře. Bohužel, žádný útok neskončil za jeho zády a naopak jsme dvakrát inkasovali. Do třetí části jsme chtěli postupně navyšovat tlak a proměňovat šance, ale ihned na začátku jsme inkasovali po tvrté. Po snížení na rozdíl dvou branek přišla alespoň malá šance, ale po pátém gólu do naší sítě a nevyužitém závěrečném tlaku bral plný počet bodů soupeř," shrnul duel vimperský hrající trenér Vladimír Pešl mladší.

Vimperští florbalisté na turnaji Českého poháru tentokrát neuspěli

FA České Budějovice - TJ Šumavan Vimperk 6:10 ( 2:3, 1:1, 3:6)

Branky Vimperka: 6. Vladimír Petr (Pešl ml.), 12. Vladimír Pešl ml. (Havelka), 15. Vladimír Pešl ml. (V. Petr), 16. Štěpán Hrdlička (Gabauer M.), 32. Jakub Kováč (Robl), 33. Zdeněk Chval (Gabauer M.), 34. Vladimír Petr (Robl), 40. Zdeněk Chval (Robl), 40. Zdeněk Chval (Robl), 44. Jakub Kováč (Robl). Vyloučení: 6:2. Využití přesilovek: 0:3.

Sestava: Sippl – Pešl ml., V. Petr, Hrdlička; Pešl st., Gabauer M. – Kováč, Robl, Havelka; Chval, Kopolovič.

"Do druhého utkání jsme nastoupili proti týmu, který dvě sezony zpět hrál Divizi a v prvním letošním utkání porazili ve velké bitvě ambiciozní tým ze Soběslavi po nájezdech. V utkání, jak už to u nás bývá, jsme inkasovali jako první. Následně jsme využili přesilové hry k vyrovnání, ale o chvíli později se domácí opět dostali do vedení. Po potyčce a následnému faulu jsme dostali výhodu čtyř proti třem hráčům a i tuto výhodu jsme využili ke srovnání. Pět vteřin před první sirénou jsme se dostali poprvé do vedení po hezké akci my a po pár vteřinách ve druhé části skóre navýšili. Soupeř hrál agresivně u mantinelů, čehož jsme šikovně využívali, ale dvě přesilové hry, které nám byly nabídnuty, jsme nevyužili. Soupeři se navíc povedlo snížit a po druhé třetině byl rozdíl ve skóre o jednu branku. Na začátku třetí části se nám dvěma góly podařilo odskočil o tři branky a následně po faulu jsme měli možnost hrát opět přesilovou hru, kterou jsme po minutě využili. Soupeř si vzal Time out vystřídal brankáře, ale i přesto padali góly do jeho sítě. Pět minut před koncem zápasu byl rozdíl ve skóre o šest branek a zdálo se být rozhodnuto. Po naší lehkovážnosti se soupeř nevzdal a třemi brankami zdramatizoval vývoj utkání. Na závěr se nám povedlo odpovědět ještě desátým gólem a po výhře 6:10 jsme si připsaly do tabulky první tři body v této sezoně," komentoval druhé utkání V. Pešl.

"Jako nováček soutěže jsme nevěděli, jaké cíle si do prvních utkání dávat. V utkání nás mrzí především neproměňování šancí, které soupeř trestal. Pozitivní stránkou v naší hře jsou přesilové hry, ve kterých jsme loni byli nejlepší a v letošní sezoně se nám v nich zatím také daří. Nyní nás čeká další turnaj, který odehrajeme už tuto sobotu 23. září ve vzdálené sportovní hale ZŠ Chýnov," doplnil V. Pešl.