TJ Šumavan Vimperk – Banes Florbal Soběslav 4:8 (1:4, 2:3, 1:1). Branky Vimperka: 07:53 Havelka, 15:48 Hrdlička (Gabauer), 19:08 Robl (Havelka), 42:06 Robl (Hrdlička). Sestava: Sippl – Pešl ml., Gabauer, Hrdlička; Pešl st., Chval – Jungvirt, Petr, Havelka; Robl, Myslík.

Soběslav má tým doplněný též hokejisty, jako je to v našem případě. Utkání začalo v režii soupeře, kdy my jsme naprosto zaspali začátek. Soběslav měla balonek stále na hokejce a dobrým pohybem nám nedávala prostor hrát. V polovině první třetiny jsme prohrávali již o tři branky a pomoci nám mohlo nařízené trestné střílení, které jsme využili. Bohužel nepomohlo. Na konci první části jsme byli vyloučeni a poté, co soupeř přesilovku využil, skončila první část ve prospěch soupeře o tři branky. Na začátku druhé třetiny jsme snížili, ale opět inkasovali a následně znova po našem gólu přišla odpověď za minutu a kousek. Následnou přesilovku jsme ke snížení nevyužili a to soupeř potrestal navýšením skóre o čtyři branky. Po pár vteřinách jsme dostali další možnost zahrát si přesilovou hru, ale ta skončila opět bez přesné trefy. Třetí třetina začala lépe pro soupeře, kdy přidal osmou branku a bylo téměř rozhodnuto. Nabídku jsme dostali ke třetí přesilové hře, ale ani ta z naší strany nebyla proměněna. Vimperští začali být nervózní a nepřesní rozhodčí dopomohli k tomu, že během pár vteřin náš tým poslali do oslabení pět proti třem, která bez pár vteřin trvala dvě minuty. Toto oslabení jsme přežili a následně tři minuty před koncem utkání se nám povedlo snížit na rozdíl čtyř branek. Následné dvě vyloučení soupeře nám dodávalo naději ještě výsledek zredukovat, ale opět jsme této šance nevyužili a utkání skončilo výsledkem 4:8 pro Soběslav.

TJ Šumavan Vimperk – FBC Strakonice B 5:6 (1:2, 3:0, 1:4). Branky Vimperka: 03:33 Pešl st. (Robl), 17:09 Hrdlička (Robl), 23:34 Pešl ml. (Pešl st.), 26:46 Hrdlička (Pešl), 35:43 Robl (Hrdlička). Sestava: Sippl – Pešl ml., Gabauer, Hrdlička; Pešl st., Myslík – Jungvirt, Petr, Havelka; Robl, Chval.

Naopak proti prvnímu utkání se nám povedlo vstoupit do utkání využitou přesilovkou po šikovné teči. Následně se na gól čekalo a až před koncem první třetiny se povedlo Strakonicím otočit výsledek během necelých dvou minut. Hrál se vyrovnaný a rychlý florbal, ale druhá část přinesla tři branky jen do sítě soupeře a skončila obratem v náš prospěch, kdy jsme se dostali do vedení o dvě branky. Po dvou minutách třetí části přišla naše černá půlminutovka, kdy soupeř nejdříve snížil, o dvacet vteřin později srovnal a po dalších deseti vteřinách přišlo naše vyloučení. Soupeř přesilovku využil a opět nás inkasovaná branka rozhodila a po patnácti vteřinách už to bylo o dvě branky pro soupeře. O minutu později se nám povedlo snížit, ale následné oslabení, ani přesilová hra půl minuty před koncem, kdy jsme i odvolali brankáře a zkusili hru šest na čtyři, změnu ve výsledku neudělalo.

Obrovské selhání v přesilových hrách kdy jsme ze sedmi využili pouze jednu. Na tomto musíme zapracovat a určitě musíme zlepšit kondičku, jelikož oproti soupeřům jsme o krok pomalejší a pomáháme si fauly, čímž dáváme soupeři více šanci hrát na balonku, nebo jsme více vylučovaní, což bere sílu.

Další turnaj sehrajeme 8. února ve sportovní hale SKP České Budějovice proti FBC Spartak Kaplice (9:00) a FBC Štíři České Budějovice C (12:30).

Vladimír Pešl ml.