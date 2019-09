Vimperk – Již svou pátou mistrovskou sezonu odstartují vimperští fotbalisté. Jejich tým mužů startuje v Regionální lize.

Vimperští florbalisté načnou pátou sezonu. | Foto: Archiv klubu

Vedení klubu se nezdráhá doplnit soutěžní družstvo o další hráče. „Stačí přijít na trénink, který se koná každý pátek od šesti do sedmi večer v tělocvičně TGM Vimperk nebo nás kontaktovat. Rádi mezi sebou přivítáme i ty, kteří nejsou sportovně založení, nebo se nechtějí zapojovat do zápasů a rádi by pomohli se zákulisím oddílu,“ zve do klubu jeho předseda Vladimír Pešl a dodává: „Hledáte-li přivýdělek třeba ke studiu, můžete se stát florbalovým rozhodčím. Zajistíme patřičné školení, které uhradíme.“