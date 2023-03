/FOTOGALERIE/ Předposlední turnaj letošní sezony sehráli vimperští florbalisté ve sportovní hale v Týně nad Vltavou, kde má domácí zázemí Sokol Lišov, se kterým hráli o první místo tabulky.

Vimperští florbalisté mají na dosah vítězství v soutěži. | Foto: FBC Vimperk

Pacovští Honzíci B - TJ Šumavan Vimperk 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Branky Vimperka: 10. Vítek Robl, 18. Ondřej Hradil (Robl), 18. Vladimír Pešl ml., 21. Vítek Robl, 37. Michal Gabauer (Pešl st.). Vyloučení: 1:0 + Pešl ml. (Vpk) 2+2. bez využití.

Sestava: Sippl – Pešl ml., Gabauer M., Hrdlička; Pešl st., Gabauer O. – Hradil, Robl, Havelka; Chval, Kopolovič.

"Tentokrát se proti nám postavil urostlý tým, který má minimálně dva hráče přes 190 cm. V prvním utkání této sezony jsme dokázali jasně vyhrát, ale to jen díky skvělé kombinační hře. Utkání jsme tentokrát začali zbytečně nervozně a po dvou a půl minutách jsme prohrávali. Nervozita byla na našich hokejkách znát a naštěstí se nám povedlo v první třetině alespoň srovnat. Na začátku druhé třetiny se nám povedlo po pěkné kombinaci otočit výsledek v náš prospěch a hned po deseti vteřinách po šťastném odrazu zpoza branky navýšit rozdíl o další gól. Před polovinou utkání jsme přidali čtvrtou branku a nervozita lehce opadla. Na konci druhé části se soupeři povedlo skórovat, ale po minutě a půl ve třetí třetině jsme vedli opět o tři branky. V polovině třetí třetiny jsme dostali výhodu přesilové hry, kterou jsme nevyužili a jako trest přišlo další snížení ze strany Pacova. Tři mnuty před koncem přišel na našeho hráče faul, který byl chybně nepotrestán dvouminutovým trestem, ale pouze standardkou. Při jejím rozehrání přišel nešťastný faul do oblasti hlavy a krku, který byl potrestán čtyřmi minutami. Přišlo tedy oslabení, které jsme naštěstí skvěle ubránili bez inkasování a připsali si další vítězství do tabulky," komentoval utkání trenér Vladimír Pešl mladší.

Vimperští florbalisté si vezou z Kaplice plný počet bodů a vedou tabulku

TJ Šumavan Vimperk – Sokol Lišov 10:3 (3:2, 2:0, 5:1)

Branky Vimperka: 3. Vladimír Pešl ml. (M. Gabauer), 4. Václav Havelka, 14. Václav Havelka (Chval), 23. Vítek Robl (Pešl ml.), 27. Vladimír Pešl (Havelka), 38. Vladimír Pešl (Hrdlička), 40. Štěpán Hrdlička (M. Gabauer), 41. Ondřej Gabauer (Pešl st.), 42. Michal Gabauer (Pešl ml.), 42. Vítek Robl (Hradil). Vyloučení: 1:0. bez využití.

Sestava: Sippl – Pešl ml., Gabauer M., Hrdlička; Pešl st., Gabauer O. – Hradil, Robl, Havelka; Chval, Kopolovič.

"Soboj s týmem, který byl před tímto turnajem za námi pouze o dva body na druhé příčce. V prvním utkání jsme soupeře dvě třetiny přehrávali, ale v závěru trochu povolili, ale i tak jsme si pohlídali výhru. Bylo důležité uhlídat nejlepšího hráče ligy Milana Šimánka. Právě tento hráč byl první, který dokázal v tomto zápase rozvlnit síť, když už po třiatřiceti vteřinách po nešťastně odraženém balonku po standardce zapadl za záda našeho brankáře. Netrvalo dlouho a během jedné minuty se nám povedlo dvakrát skórovat, a i když přišlo vyrovnání, první třetina nakonec skončila o jeden gól lépe pro nás. Směrem do útoku hlavně naše druhá formace hrála krásný kombinační florbal a soupeře skoro po celou dobu přehrávala. Byli jsme všude o krok dříve a co bylo důležité, po ztrátě balonku jsme byli u soupeře včas. Po přidání dalších dvou branek byl výsledek pro nás příznivější o tři góly. Do třetí třetiny jsme vstupovali v dobré náladě s vidinou, že bychom tento zápas měli zvládnout. V herní pohodě jsme zahájili i třetí třetinu a soupeř si v páté minutě vzal time out. Naštěstí jsme se nenechali nějak rozhodit, a naopak nám tam začalo padat, na co jsme sáhli a pěti góly v rozmezí necelých pěti minut rozhodli zápas v náš prospěch. Lišovu se povedlo na konci utkání pouze jedním gólem korigovat výsledek, ale důležité tři body za vítězství se do tabulky připsaly nám," doplnil ke druhému zápasu trenér.

"Důležitý boj máme za sebou. Nyní je velká šance, že bychom mohli na posledním turnaji, který odehrajeme na domácím hřišti v Kašperských Horách, zvednout pohár nad hlavu, ale nepředbíhejme. Na začátku sezony jsme si za cíl dávali skončit v horní polovině tabulky, se štěstím bojovat o medailové pozice. Povedlo se a máme vše ve svých rukách, abychom celou krajskou ligu vyhráli. Máme před sebou poslední dva zápasy, ve kterých nám stačí uhrát dva body," doplnil trenér Pešl a pokračoval: "Poslední turnaj odehrajeme v sobotu 15. dubna. Soupeři nám budou od 10:00 Banes Florbal Soběslav B a druhým od 15:00 FBC Sokol Vodňany. Zveme všechny a věříme, že pokud dorazíte, budete u toho, kdy zvedneme pohár nad hlavu!"

Zdroj: FBC Vimperk