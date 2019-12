TJ Šumavan Vimperk – FBC Spartak Kaplice 4:3 (1:1, 1:1, 2:1). Branky Vimperka: 13:09 Havelka (Robl), 19:09 Robl, 33:32 Gabauer (Pešl st.), 40:21 Pešl ml.

Kaplice přivezla do Strakonic velmi mladý tým, tudíž jsme očekávali rychlý běhavý florbal. Jako v prvním utkání proti tomuto týmu jsme se nikam nehnali a vyčkávali na chyby soupeře v rozehrávce. I proto byl stav bez branek až do dvanácté minuty, kdy během minuty a půl padl gól na obou stranách. Velký boj pokračoval i ve druhé třetině, kdy naopak padl gól do naší sítě hned ve druhé minutě, ale za další dvě minuty bylo srovnáno a jelikož další branka už nepadla, šlo se i do třetí části za smírného skóre. Ve třetí minutě se Vimperští poprvé dostali do vedení v utkání. Pět minut před koncem si Vimperk vzal timeout a následně po pár vteřinách navýšil náskok o dvě branky. Duel vrcholil, a když se podařilo Kaplici snížit tři minuty před koncem zápasu, ihned si vzal i soupeř timeout. Následný tlak od soupeře Vimperští s vypětím všech sil dokázali ubránit a těsný výsledek, jako v prvním utkání (8:7 pro Vimperk) dokázali udržet.

FBC Štíři České Budějovice C – TJ Šumavan Vimperk 6:7 (0:1, 1:5, 5:1). 11:03 Hrdlička (Pešl ml.), 19:14 Pešl ml. (Gabauer), 19:24 Pešl ml. (Chval), 21:31 Pešl st. (Gabauer), 27:47 Hrdlička, 29:42 Jungvirt (Pešl ml.), 40:36 Jungvirt (Hradil).

Remízou skončil náš první zápas s tímto soupeřem na jeho palubovce, kdy jsme hráli v sedmi hráčích a měli dosti štěstí, protože soupeř několikrát netrefil prázdnou branku. Toto utkání začalo podobně, my jsme hráli v osmi hráčích a herně vyzrálý tým céčka Štírů hrál především chytře a způsoboval velké problémy kolem naší branky. Přesto, že soupeř byl aktivnější na balonku, byli jsme to my, kdo první skóroval. Třetinu jsme i když asi trošku nezaslouženě vyhráli a do druhé části šli spokojenější. Ve druhé třetině jsme si vybrali trochu toho florbalového štěstíčka, kdy nám tam padlo pět branek takzvaně z ničeho, přesto že soupeř měl několik šancí na vstřelení branky. V páté minutě druhé třetiny jsme během deseti vteřin vsítili dvě branky a rozdíl ve skóre byl o tři. Na náš čtvrtý gól sice soupeř reagoval snížením, přesto jsme dali další dvě branky a po druhé třetině byl stav 6:1. Po druhé třetině Štíři vystřídali brankáře a šlo se do další patnáctiminutovky. Pak přišlo to, v čem je florbal hezký sport. Ani pětigólový náskok jednoho týmu nemusí nic znamenat a hned může být vše jinak. Mezi šestou a polovinou desáté minuty soupeř vstřelil tři branky a najednou to bylo pouze o dva góly. Čtyři a půl minuty před koncem utkání dokonce Vimperští skórovali posedmé a zdálo se, že i když se blíží konec, utkání již je rozhodnuto. Vimperští si vzali timeout, ale ani to ke klidnému závěru nepomohlo. Českobudějovičtí v časech 41:26 a 41:40 dokázali snížit na 6:7 a nás čekala další závěrečná třiminutovka boje o udržení těsného vítězství. Povedlo se a vybojovali jsme další tři body o tabulky.

Natáhli jsme vítěznou sérii na šest zápasů v řadě, ale naše hra má ještě stále trhliny. Těší mě však, že tým se naprosto mění. Každý hráč si již postupně uvědomuje svoji roli, ale hlavně je cítit jak na hřišti, tak v kabině touha táhnout společně, což se projevuje i v udržení těsných výsledků. Tabulku aktuálně vedeme o pět bodů, ale máme oproti některým týmům zápasy navíc. Příští turnaj pro nás bude důležitý, protože se utkáme s aktuálně druhým týmem tabulky z Milevska a se sice předposledním, ale houževnatým týmem z Chýnova.

Vladimír Pešl ml.