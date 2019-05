Na těžké rozbahněné trati rozmáčené deštěm a v teplotě okolo dvou stupňů se neztratili ani závodníci vimperského týmu Česká spořitelna Specialized.

V juniorském závodě si nejlépe mezi 122 startujícími vedl Jan Sáska, jenž dojel na 24. místě a získal dva body do mezinárodního žebříčku UCI.

V kategorii mužů do 23 let startovali dva závodníci z týmu, David Zadák a Samuel Jirouš. Lépe si vedl David, který svým výborným závěrem vybojoval 14. místo a dva body do žebříčku, Samuel Jirouš byl na 24. místě.

V elitním závodě žen startovala Tereza Sásková, která se v nabité konkurenci neztratila a dojela na 22. místě. Zuzana Šafářová dojela mezi juniorkami třicátá.

