/FOTOGALERIE/ V předvánoční atmosféře pořádá oddíl SG Sezimovo Ústí již tradičně závod gymnastek ve sportovní hale gymnázia P. de Coubertina.

Vimperské gymnastky na Mikulášském poháru v Táboře. | Foto: M. Bělíková

Vimperské gymnastky na Mikulášském poháru v Táboře.Zdroj: M. BělíkováVimperské gymnastky se na závod nejen těšily, ale i pečlivě připravovaly. A jako to bývá, někdy to také nevyjde tak, jak bychom chtěli. Začalo to tím, že z původně přihlášených šesti děvčat se na poslední chvíli tři omluvily. Dalším problémem byla komplikace s dopravou a urychlený průběh závodu. Nedostatek času na aklimatizaci v novém prostředí se odrazil velmi nepříjemně při cvičení na prvním nářadí.

Nervozita způsobila, že v sestavách na prostných každá něco pokazila, nebo dokonce i zapomněla. Naštěstí se děvčata, za vydatné psychické podpory J. Kotlíka, brzy vzpamatovala a dál už cvičila mnohem lépe. Salma Sichingerová a Martinka Bělíková se každým závodem zlepšují na přeskoku, bradlech i kladině. Amálce Hášové se to tentokrát nepodařilo.

Všechny vimperské gymnastky závodily v nejpočetněji obsazené kateg. III. lize A, kde měly soupeřky z celé republiky. Zúčastnily se např. SK Hradčany, Gym. Dobřichovice, Gym. Říčany, SG Pelhřimov a další oddíly. Nejlepšího umístění z vimperských gymnastek dosáhla Salma Sichingerová, která skončila na 21. místě.

Příjemným a milým překvapením na závěr byl příchod Mikuláše s dárky. Děvčatům děkuji za to, že dokázala zvládnout nečekané problémy a M. Bělíkové za pěkné fotky. Myslím, že na tento závod dlouho nezapomeneme.

Marie Kotlíková, předsedkyně SG TJ Šumavan Vimperk