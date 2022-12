Druhé kolo Vimperské ligy sálovky potvrdilo předsoutěžní prognózy že by k favoritům měli patřit hráči Tipsportu a SK Čkyně. Jako jediní zůstávají po dvou kolech bez ztráty bodu.

Výsledky 2. kola:

Blbý Kopačky - Tácek United 11:2 (6:1). Paletář 4, Uhlík J. 3, Benda 2, Novotný, Krejza - Hozman, Vítovec D.

Buccaneers F. C. - SK Čkyně 3:8 (2:4). Štěpánek, Pankratz, Kováč - Král 3, Provod R. 2, Kralik, Turek V., Vojta.

Here for beer - Tipsport 4:12 (3:5). Rypl 2, Smolík, Klose - Šíp Michal 4, Vondrášek 3, Tischler 2, Málek 2, Rosič. ČK: Smolík.

Aktuální tabulka:

1. Tipsport 2 0 0 22:9 6

2. SK Čkyně 2 0 0 16:8 6

3. Blbý Kopačky 1 0 1 16:10 3

4. Buccaneers F. C. 1 0 1 13:12 3

5. Here for beer 0 0 2 8:22 0

6. Tácek United 0 0 2 7:21 0

Nejlepší střelcl: 7 - Šíp Michal (Tipsport). 5 - Pankratz Václav (Buccaneers F. C.), Málek Ondřej (Tipsport).

Program 3. kola (18. prosince): 13.00 Here for beer - SK Čkyně, 13.50 Tácek United - Buccaneers F. C., 14.40 Blbý Kopačky - Tipsport.