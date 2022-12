Celý rok jsme se těšili na podzimní závod družstev a tohle nás opravdu zaskočilo. Viděla jsem to hodně černě. Nejstarší děvčata se vzdát nechtěla. Jsou to zkrátka bojovnice ze Šumavy. Jejich nadšení jsem nakonec podlehla a tak jsme trénovaly, jak se dalo, a to hodně provizorně. Až to bylo občas k smíchu. Definitivně mě přesvědčilo, že na přebory mají, když po čtyřech měsících pauzy předvedly pěkné sestavy na kladině ve Zdíkově.

Dalším problémem bylo, že dvě ze čtyřech vimperských závodnic to vzdaly. Družstvo musí být minimálně tříčlenné. Marušku Staňkovou a Šárku Václavíkovou na poslední chvíli zachránila Adélka Kubaláková z Nové Včelnice, která požádala o hostování v našem oddíle.

V sobotu ráno další problém – sníh a náledí. Přesto jsme do Veselí nad Lužnicí, kde krajský přebor družstev ve sportovní gymnastice žen probíhal, dorazily včas a s dobrou náladou.

Družstvo TJ Šumavan Vimperk z.s. – oddíl SG startovalo v kategorii III. ligy A. K mé velké radosti se našim reprezentantkám dařilo skvěle. Lépe to dopadnout nemohlo. Děvčata si zaslouženě vybojovala post na stupni vítězů. Kromě stříbrných medailí jsme si všichni odváželi skvělý zážitek a dobrý pocit ze společné práce.

Na našem úspěchu mají podíl všichni, kteří se nám snažili pomoc v této nestandardní situaci a za to jim patří velký dík. Ať už se jedná o ředitele gymnázia J. Heřtu, ředitele II. ZŠ V. Pokorného, jeho zástupce M. Kolafu a ředitele zdíkovské ZŠ Z. Kluibra, o školnici paní Jelínkovou a o rodiče, kteří dokážou své děti podpořit.

Co říci na závěr? Maruško, Šárko a Adélko děkuji, byly jste úžasné.

Autor: Marie Kotlíková