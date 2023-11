/FOTOGALERIE/ Z pověření ČGF – KSK Jihočeského kraje a Kraje Vysočina uspořádal oddíl SG TJ Slovan Jindřichův Hradec krajský přebor družstev 2023 ve sportovní gymnastice žen. Tento přebor je vyvrcholením podzimní závodní sezony.

Vimperské gymnastky přivezly z krajského přeboru družstev bronzové medaile. | Foto: SG Šumavan Vimperk

Je potěšitelné, že se úroveň sportovní gymnastiky v kraji za poslední roky hodně zvýšila. Klasický čtyřboj – prostná, přeskok, bradla, kladina - byl vypsán pro šest výkonnostních kategorií od malých začínajících děvčátek po velké zkušené gymnastky. Závod probíhal v příjemné atmosféře a zasloužený potlesk doprovázel každý soutěžní výkon. A bylo co obdivovat. U nejmladších často překvapila citlivě zvládnutá choreografie s hudebním doprovodem. U nejstarších nebyly žádnou výjimkou dvousaltové akrobatické řady na prostných a k vidění bylo dokonce i salto s trojným vrutem. Při sledování sestav závodnic II. ligy na bradlech se mnohým přihlížejícím tajil dech nad perfektním zvládnutím obtížných prvků.

Úroveň soutěžících byla velice vyrovnaná a závod byl pro všechny napínavý od začátku do konce.

Vimperské gymnastky přivezly z krajského přeboru družstev bronzové medaile.Zdroj: SG Šumavan VimperkDružstvo vimperských děvčat (Šárka Václavíková, Salma Sichingerová, Martina Bělíková, Amálie Hášová) soutěžilo v kategorii III. liga A. Účast na dvou předchozích krajských závodech jim velice prospěla. Velkou výhodou je, že rodiče natáčejí průběh sestav přímo při závodu a záznam pak můžeme rozebrat při tréninku. Za to rodičům moc děkuji a i za to, že děti doprovázejí na závod a prožívají vše s nimi. Dokáží je pochválit a povzbudit, což je pro děti hodně důležité. Velkou roli hraje také to, že děvčata jsou dobrý tým a gymnastika je hodně baví. V Jindřichově Hradci bojovala úžasně, ale do poslední chvíle nebylo jasné, jak to dopadne. Milým překvapením pro ně a celý jejich doprovod bylo nakonec 3. místo. Na stupni vítězů radostně přebíraly od zástupce KSK JKa KV Gustava Baga krásné bronzové medaile. Zlato v této kategorii zůstalo v Jindřichově Hradci a stříbro putovalo do Sezimova Ústí.

Závěrem nezbývá než děvčatům poblahopřát, poděkovat za výbornou reprezentaci vimperské gymnastiky a popřát hodně dalších pěkných zážitků s gymnastikou.

Autor: Marie Kotlíková, předsedkyně SG TJ Šumavan Vimperk