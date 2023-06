/FOTOGALERIE/ Jarní závodní sezona ve sportovní gymnastice žen vyvrcholila pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina krajským přeborem jednotlivkyň v nové sportovní hale v Táboře.

Vimperské gymnastky se představily na přeborech kraje v Táboře. | Foto: Deník/ Redakce

Spíš než závod by se hodilo pojmenování „gymnastický maraton“. Začínalo se v 7:30 a končilo v 18:30. Organizací byl pověřen oddíl SG TJ Spartak Sezimovo Ústí ve spolupráci s Merkurem České Budějovice a ČGF. Že úroveň sportovní gymnastiky v kraji jde v posledních letech hodně nahoru, jak početně, tak výkonnostně, potvrdila i hlavní rozhodčí Dita Jírová.

Vimperské trenérky Kateřina Vrábelová a Marie Kotlíková připravily na přebor tentokrát pět děvčat. Každá startovala v jiné kategorii. V kategorii nejmladších gymnastek VS0A si Anetka Nevaeva (MK) vybojovala úžasné 13. místo. Od svého prvního závodu před měsícem si vylepšila výslednou známku za čtyřboj o neuvěřitelných 6,767 bodu. V kategorii VSB se Martinka Bělíková (MK) umístila ještě lépe a to na 8. příčce. Další vimperská gymnastka Lucinka Gubániová (KV) závodila letos poprvé a hned skončila v kategorii VSC4 těsně pod bednou na 4. pozici. Rozhodčí ocenili zejména její pěkný projev na prostných, stejně jako u další závodnice Šárky Václavíkové (MK), která skončila na 5. místě v kategorii VSC5. V kategori nejstarších děvčat VSC6 hájila barvy města pod Boubínem Maruška Staňková (MK). Byl to její poslední krajský gymnastický závod a rozloučila se opravdu důstojně. Všechno se jí moc povedlo, až na jeden pád z kladiny, který jí připravil o 4. příčku, ale i páté místo na kraji je vynikající úspěch. Maruška nám všem bude hodně chybět pro svou kamarádskou, veselou povahu i nevšedním, nakažlivým nadšením pro pohyb. Po prázdninách odchází studovat do Českých Budějovic. Maruško děkujeme a přejeme hodně dalších krásných zážitků.

Závěr jarní sezony považujeme za mimořádný úspěch. Všechny naše závodnice zaslouží velkou pochvalu za perfektní reprezentaci nejen vimperské gymnastiky, ale i města Vimperka. Děkuji také rodičům, za dopravu na závody, podporu a zájem o výkony svých dětí, což je pro ně určitě hodně motivující.

Díky perfektní práci organizátorů a krásnému, příjemnému prostředí si všichni účastníci odváželi z Tábora ty nejlepší zážitky.

Autor: Marie Kotlíková, trenérka SG Šumavan Vimperk