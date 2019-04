Ze všech oddílů Jihočeského kraje bylo přihlášeno neobvykle mnoho děvčat. I vimperské gymnastky se na první závod moc těšily. Startovalo jich hned osmnáct a to v pěti kategoriích.

Nejmladší v kategorii VS 0A závodily na kraji vůbec poprvé a zacvičily velice dobře. Nejlepšího výsledku dosáhla Šarlota Jakšová, která skončila sedmá. Další nejlepší umístění v jednotlivých kategoriích vybojovaly Lucie Zdeňková ve VS 0B, která si odvážela diplom za 6. místo. Ve VS 1B Viktorie Ollé získala krásné 5. místo. V další kategorii VS 4C Lucie Hermanová obsadila 8. příčku a ve VS 5+6C dosáhla Linda Pištěková dokonce až na 4. pozici.

Umístění ostatních vimperských gymnastek bylo následující: VS 0A – 12. Michaela Hermanová, 13. Lucie Gubániová, 14. Anastázie Klasová, 15. Aneta Medková. VS 0B – 7. Eliška Záleská. VS 1B – 8. Hadová Tereza, 11. Niedobová Kristýna, 12. Šárka Václavíková. VS 5+6C – 5. Horová Kateřina, 7. Pulcová Sára, 8. Zdeňková Babora, 9. Šimečková Tereza, 10. Pelešková Jitka.

Ne všechno se úplně povedlo, tak jak by si děvčata přála. Něco zase naopak vyšlo lépe, než se dalo očekávat. Tak už to ve sportu chodí. Rozhodně všechny vimperské gymnastky zaslouží za svůj přístup, snahu a chuť cvičit velkou pochvalu a stejně tak i jejich trenérky Hana Košnarová, Pavla Uhříčková, Kateřina Vrábelová a Marie Kotlíková.