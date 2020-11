Současná epidemiologická situace však sportů, které se hrají v halách, navíc turnajovým způsobem, vůbec nenahrává. „Tuto zimu zkrátka musíme sálovku oželet. Vůbec neuvažuji o tom, že bychom ji odstartovali třeba později,“ říká její dlouholetý organizátor Jaroslav Uhlík.

Prakticky ani není prostor na to, že by se začalo po Novém roce. „Každou sezonu byla naše liga sálovky jakýmsi vyplněním času od skončení podzimní části soutěží ve velkém fotbale po start zimní přípravy. A klidně se může stát, že se začnou třeba již v únoru dohrávat podzimní kola,“ vysvětluje, proč nemá význam startovat soutěž po Novém roce, Jaroslav Uhlík.

Nabízela by se teoretická možnost zařadit do programu, pokud to situace půjde, alespoň nějaký rámcový turnaj. „Nad tím vůbec nechci spekulovat. Pro nás je důležitý hlavně velký fotbal a víceméně jsme pro tuto zimu sálovku v jakékoliv formě odpískali“ potvrdil J. Uhlík.