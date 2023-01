Situace v tabulce se zamotala. Čkyně poprvé prohrála a první tři týmy tak mají po devíti bodech. Před tímto kolem poslední celek Here for beer poprvé vyhrál, a tak se o poslední pozici v play off bude bojovat v posledním kole základní části.

Blbý Kopačky - Buccaneers F. C. 7:6 (4:3). Krejza 2, Paletář 2, Benda, Novotný, Hejtmánek - Kováč 3, Čech Jan 2, Pankratz.

Tácek United - Here for beer 5:6 (4:2). Bujok A. 3, Vlček 2 - Čech Jakub 3, Chytrý 2, Záleský P.

Tipsport - SK Čkyně 6:1 (3:1). Šíp Michal 2, Vintr, Blahout, Vondrášek, Málek - Kralik.

Nejlepší střelci po 4. kole: 9 - Šíp Michal (Tipsport). 7 - Benda, Paletář (oba Blbý Kopačky), Vondrášek (Tipsport), Bujok A. (Tácek United).

Aktuální tabulka:

1. Tipsport 3 0 1 33:17 9

2. Blbý Kopačky 3 0 1 30:21 9

3. SK Čkyně 3 0 1 21:15 9

4. Buccaneers F. C. 1 0 3 20:23 3

5. Tácek United 1 0 3 16:28 3

6. Here for beer 1 0 3 15:31 3

Program 5. kola (15. ledna): 13.00 SK Čkyně - Tácek United, 13.50 Blbý Kopačky - Here for beer, 14.40 Tipsport - Buccaneers F. C.

Zdroj: Michal Uhlík ml.