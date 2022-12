Do prvního hracího dne Vimperské ligy sálovky vletěly nejlépe favorizované týmy Buccaneers F.C., Tipsportu a SK Čkyně. Ale z prvních zápasů nelze dělat žádné závěry. Jedno je však jasné, opět bude padat plno krásných branek, a tak stojí za to na sálovku vyrazit.

Výsledky 1. kola:

SK Čkyně - Blbý Kopačky 8:5 (2:1). Miklas P. 3, Kralik 2, Turek M., Turek V., Novotný - Hejtmánek 2, Uhlík J., Benda, Kliment.

Here for beer - Buccaneers F. C. 4:10 (4:4). Chytrý, Košnař, Smolík, Lukeš - Pankratz 4, Čech Jan 2, Půbal F., Štěpánek, Turek, Kováč.

Tipsport - Tácek United 10:5 (7:2). Vintr, Málek a Šíp Michal 3, Vondrášek - Bujok A. 2, Zitta, Vítovec D., Hozman.

Nejlepší střelci: 4 - Pankratz Václav (Buccaneers F. C.). 3 Vintr, Šíp Michal, Málek (všichni Tipsport), Miklas P. (SK Čkyně).

1. Buccaneers F. C. 1 0 0 10:4 3

2. Tipsport 1 0 0 10:5 3

3. SK Čkyně 1 0 0 8:5 3

4. Blbý Kopačky 0 0 1 5:8 0

5. Tácek United 0 0 1 5:10 0

6. Here for beer 0 0 1 4:10 0

Program 2. kola (neděle 11. prosince): 13.00 Blbý Kopačka - Tácek United, 13.50 Buccaneers F.C. - SK Čkyně, 14.40 Here for beer - Tipsport.

Zdroj: Michal Uhlík ml.