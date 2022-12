Program 3. kola (18. prosince): 13:00 Here for beer - SK Čkyně, 13:50 Tácek United - Buccaneers F. C., 14.40 Blbý Kopačky - Tipsport.

Aktuální pořadí soutěže:

1. Tipsport 2 0 0 22:9 6

2. SK Čkyně 2 0 0 16:8 6

3. Blbý Kopačky 1 0 1 16:10 3

4. Buccaneers F. C. 1 0 1 13:12 3

5. Here for beer 0 0 2 8:22 0

6. Tácek United 0 0 2 7:21 0