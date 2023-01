Šestice mužstev má za sebou dramatickou základní část, v níž se po pět víkendů bojovalo o rozřazení do play off. Tabulka přinesla zajímavý pohled, první tři mužstva měla na kontě po 12 bodech, další tři po 3 bodech. A to vše stanovilo program závěrečného hracího dne. Kdo se tedy stane mistrem tohoto ročníku?