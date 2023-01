Po čtyřech kolech se tabulka vyvinula velice zajímavě. Na čele jsu tři celky s devíti body, které již mají zajištěno play off. A stejně bodů mají proto, že se mezi sebou navzájem porazily.

Kdo však k trojici Tipsport, SK Čkyně a Blbý Kopačky přibude? Zbylé tři celky mají po třech bodech, takže mají před nedělním pátým kolem stejnou startovní pozici. Navíc hrají vždy proti někomu z vedoucí trojice. O dramatičnost je tedy postaránoaž do samotného konce.

Program 5. kola (15. ledna): 13.00 SK Čkyně - Tácek United, 13.50 Blbý Kopačky - Here for beer, 14.40 Tipsport - Buccaneers F. C.

Aktuální tabulka:

1. Tipsport 3 0 1 33:17 9

2. Blbý Kopačky 3 0 1 30:21 9

3. SK Čkyně 3 0 1 21:15 9

4. Buccaneers F. C. 1 0 3 20:23 3

5. Tácek United 1 0 3 16:28 3

6. Here for beer 1 0 3 15:31 3