Po letní pauze, letní přípravě a dvouměsíční přípravě v hale jsme byli všichni velmi natěšení, až to vypukne. Již před zápasy bylo vidět, že oproti předchozím sezonám je tým velmi dobře stmelený a úplně jinak se projevuje týmový duch. Do prvních dvou utkání jsme nastoupili proti FA Č. Budějovice B a domácímu béčku Banes Florbal Soběslav.

TJ Šumavan Vimperk – FA České Budějovice B 8:3 (1:1 – 2:0 – 5:2)

Branky Vimperka: 13:41 Koška, 24:00 Hrdlička (Gabauer M.), 29:22 Hrdlička (Pešl ml.), 34:36 Pešl ml. (Robl), 40:24 Pešl ml. (Hrdlička), 40:59 Robl, 42:06 Kováč (Gabauer O.), 44:43 Hrdlička (Gabauer O.). Vyloučení: 3:1. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.

Sestava: Sippl – Pešl ml., Gabauer M., Kováč (Hrdlička); Pešl st., Gabauer O. – Kopolovič, Robl, Havelka; Chval, Koška.

Začátek utkání byl z obou stran opatrný a to bylo znát i na výsledku, kdy se hrálo delší dobu bez branek. Nejdříve přišlo jedno vyloučení na naší straně a následně v krátkém rozmezí další dvě vyloučení, která nás poslala dokonce do situace pěti proti třem. Tomuto stavu jsme dlouho čelili, ale pár vteřin před návratem hráčů z trestné lavice se podařilo soupeři dlouho nosnou skrytou střelou skórovat. Za necelé dvě minuty nízkou střelou dokázal budějovického brankáře překonat ve svém prvním florbalovém utkání Koška a bylo srovnáno. Jako správný žolík se ukázal Štěpán Hrdlička, který nenastupoval od začátku, ale ve druhé třetině to byl právě on, kdo dvakrát dokázal dostat míček do sítě soupeře a tak jsme po dvou třetinách byli šťastnější o dva góly. Na začátku třetí třetiny dostali přesilovou hru i Vimperští a povedlo se vstřelit čtvrtý gól. Chvíli na to sice dokázali budějovičtí snížit během minuty na rozdíl jedné branky, to bylo ale z jejich strany vše. Vimperští ovládli zbytek utkání a během posledních pěti minut dokázali čtyřikrát skórovat, což rozhodlo o docela jasném výsledku 8:3 a skvělém vstupu našich florbalistů do nové sezóny za tři body.

Banes Florbal Soběslav - TJ Šumavan Vimperk 0:9 (0:4 – 0:3 – 0:2)

Branky Vimperka: 0:39 Gabauer M. (Pešl ml.), 1:09 Havelka (Koška), 1:40 Pešl ml., 12:33 Gabauer M. (Pešl ml.), 16:01 Pešl st. (Kováč), 19:27 Gabauer M. (Robl), 20:17 Gabauer O., 36:00 Kováč (Gabauer M.), 39:40 Havelka (Chval). Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1.

Sestava: Sippl – Pešl ml., Gabauer M., Kováč (Hrdlička); Pešl st., Gabauer O. – Koška, Robl, Havelka; Chval, Kopolovič.

Do druhého utkání jsme nastupovali proti domácímu týmu, který v prvním utkání dotahoval třígólovou ztrátu a nakonec padl až v nájezdech. Naše taktika do tohoto utkání byla: budeme hrát opatrně od obrany a počkáme, co soupeř vymyslí. Stalo se neuvěřitelné a v čase 1:40 svítilo na tabuli skóre 3:0 pro náš tým. Na jednu stranu skvělý začátek, na druhou stranu těžká situace na udržení koncentrace. V první třetině padl ještě jeden gól do sítě Soběslavi a po první třetině na naší straně zavládla spokojenost. Bylo však důležité udržet koncentraci, což se povedlo a navýšili jsme náskok o další branku, a když přibylo nevyužité vyloučení na obou stranách, soběslavský brankář lovil míček ze sítě pošesté. Když se za necelou minutu balónek opět třepal v síti branky soupeře, Soběslav sáhla ke střídání brankářů. Druhá třetina skončila stavem 0:7 a zápas byl skoro rozhodnutý. Třetí třetina se spíše dohrávala, i když bylo vidět, že soběslavská snaha dát alespoň jeden gól byla velká. Vimperští však pokračovali v dobré herní formě, povedlo se vsítit další dva góly a brankář Sippl vychytal svou první nulu ve své kariéře. Stav utkání 9:0 nám přinesl další tři body.

Je skvělé, jak tým zatím funguje. Ze šatny je cítit skvělá energie, což se přenáší i na palubovku. Lehkým šrámem je šest víceméně zbytečných vyloučení, kterým bychom se měli do budoucna vyvarovat. Sice jsme nedostali žádný gól, ale v těžších zápasech by to mohlo být na škodu. Naopak dobře jsme odehráli přesilové hry, kdy se nám povedlo dvě ze čtyř využít, což je dobrý výsledek. Nyní se budeme měsíc připravovat na další turnaj, který odehrajeme 22. října ve sportovní hale SKP České Budějovice.

Autor: Vladimír Pešl ml., trenér