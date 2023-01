Vimperská liga sálového fotbalu má velice dramatický vývoj. V minulém kole poprvé ztratil body největší favorit Tipsport, který porazily Blbý Kopačky. Do čela tabulky se tak posunuli hráči SK Čkyně a jejich souboj s Tipsportem bude největším tahákem čtvrtého kola, které se hraje v neděli 8. ledna v tělocvičně ZŠ Smetanova. O hodně však půjde i v ostatních zápasech.

Program 4. kola: 13.00 Blbý Kopačky - Buccaneers F. C., 13.50 Tácek United - Here for beer, 14.40 Tipsport - SK Čkyně.

Aktuální tabulka:

1. SK Čkyně 3 0 0 20:9 9

2. Tipsport 2 0 1 27:16 6

3. Blbý Kopačky 2 0 1 23:15 6

4. Tácek United 1 0 2 11:22 3

5. Buccaneers F. C. 1 0 2 14:16 3

6. Here for beer 0 0 3 9:26 0