Když si řeknu „Vilda Zoubek……“

Vildu znám od útlého dětství, oba jsme strakonické doktorské děti, potkávali jsme se ve špitále, na záchrance, při pohotovostech, nyní v poslední době i v očkovacím centru. Skvělý obětavý lékař, připravený pomáhat v režimu 24/7, což měli možnost dlouhá léta využívat především Katovičtí, kde dr. Zoubek léta na obvodě pracoval.

Krom toho ale mám tu čest být jeho dlouholetým tenisovým parťákem, Vilda hraje tenis cca 60 let a pořád moc dobře. Hodně jsme nahráli spolu i proti sobě, nejen v jihočeských mančaftech (Strakonice, Záboří) a mnoha různých turnajích, ale i na světových mistrovstvích doktorů. Běžec, vytrvalec, bojovník s příkladnými údery! No, a kolik sympatických mladých dam ten tenis taky naučil hrát!

Jenže, Vilda celý život miloval i fotbal – partu, kolektiv, nasazení, bojovnost. Dotáhl to do divize, za „starou gardu Katovic“ i za „špitál“ je ochoten nastoupit i o půlnoci. Má prima rodinu, kterou ve třech generacích drží pohromadě. Oslovovali jsme se různě, většinou „strejdo“, někdy i „brácho“ – víme proč, ale jednoduše: Vildo, díky za spoustu prima zážitků, ať ti to lítá a víc než kdy jindy Ti přeju hodně zdraví! A za akciovou společnost Nemocnice Strakonice: Děkujeme za spolupráci a těšíme se na další!

MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva