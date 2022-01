Hokejbalová odveta byla naplánována na pátek 28. ledna od 19 hodin do Highlanders arény. Oba celky se však dohodly na tom, že se utkání o den posune a odehraje se v sobotu 29. ledna od 17 hodin. "Přeci jenom je to lepší termín, abychom mohli po skončení dvojzápasu všechno společně vyhodnotit," uvedl s úsměvem ke změně termínu kapitán hokejbalistů Jan Turek a dodal: "Navíc očekáváme, že v sobotu přijde i více fanoušků obou týmů."

FOTO, VIDEO: První bitvu vyhrál Háječek, teď jsou na tahu Highlanders

A jak vidí odvetu oba celky? Stačí sálovkářům před hokejbalovou odvetou náskok dvanácti gólů, který po přepočtu branek mají? "Snad to stačit bude, i když jsme si vědomi síly Horalů. Ale i my máme v týmu několik hokejbalistů. Navíc máme slíbenu posilu do brány v podobě gólmana Pavla Študlara. Horaly dobře zná a má v hokejbalové bráně velké zkušenosti," věří v úspěch svých barev manažer sálovkářů Lukáš Novotný.

Věří si i hokejbalisté. "Hraje se klasicky třikrát patnát minut, takže máme na dotažení dvanácti branek čas. Sice někteří hráči v sobotu nebudou, ale to se nedá nic dělat, musíme zužitkovat své hokejbalové zkušenosti," burcuje své spoluhráče Jan Turek, ale přeci jenom malý červíček pochyb tady je: "Může to být ale i hodně složité. Když bude mít Pavel Študlar svůj den, tak nebude snadné mu dát tolik branek. Doufám, že nám pomohou fanoušci."

Na odvetu je tedy vše nachystáno. I dyž jeden otazník nad zápasem stále visí. "Snad nám nenasněží. To by se fakt hrát nedalo," hledí dopředu k obloze hráči.

Vzpomínka na nejzajímavější momenty utkání v sálovém fotbale jejímž autorem je Pavel Študlar (za poskytnutí děkujeme prachatickým hokejbalistům):

Zdroj: Youtube