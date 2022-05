Největší pozornost tradičně poutala nejprestižnější kubatura MX1 a start bývalého vicemistra světa Němce Maximiliana Nagla, jenž suverénně vyhrál úvodní závod šampionátu v Dalečíně.

Jenže v dopolední kvalifikaci byl hvězdný německý pilot překvapivě až pátý. Závod na nejrychlejší kolo ovládl možná trochu překvapivě Jihočech Rudolf Plch z nedalekých Netřebic, jenž je v Blanské kotlině jako doma. Druhého Martina Krče porazil téměř o vteřinu. Naglovi pak nadělil jezdec týmu Promoto Husqvarna vteřiny skoro dvě. „Je to jen kvalifikace, body se rozdělují až v závodě,“ nechtěl skromný Jihočech svůj nesporně velký dílčí úspěch nějak zveličovat. „Povedlo se mi zajet rychlé kolo, dokud byla ještě dobrá trať,“ uvedl ke svému vítězství v kvalifikačním tréninku. Další jihočeský pilot zkušený Martin Michek zajel sedmý čas.

Jel jako magor, hodnotí spolujezdec Jiří Jevický výkon pilota Jana Jinderle

Jako by to Plch předpověděl, start do první jízdy mu vůbec nevyšel a cílem prvního kola projížděl až jako sedmnáctý. Ale opřel se do toho, seč mu síly stačily. Dravou jízdou se posouval dopředu, jenže zhruba v polovině jízdy přišel problém s rozbitými brýlemi, které musel odhodit. A na rozblácené trati to bez nich byl problém.

„Problém hlavně byl už nepovedený start, kdy mě soupeři před první zatáčkou zavřeli z obou stran. A pak ty brýle. Snažil jsem se, ale k jízdě bez brýlí mám velký respekt. Jakmile někoho dojedete, tak je to průšvih, protože od jeho zadního kola dostáváte pořádnou spršku. A navíc, když prší, tak vám létá bláto do očí i od vlastního předního kola,“ popsal své patálie. Konečné šesté místo v první jízdě bylo jednoznačně maximem toho, co se z ní dalo vytěžit.

Na čele bylo od začátku jasno. Nagl potvrzoval roli vysokého favorita. Od první zatáčky vedl, rychle navyšoval svůj náskok a v cíli porazil druhého Venezuelana Locurcia o 42 vteřin. Třetí skončil Slovák Jošt, až čtvrtý jako nejlepší z českých jezdců Jaromír Romančík. Martin Michek se na trati dost natrápil a skončil devátý. „Nebylo to ono, bolely mě ruce. Je znát, že nejsem rozzávoděný. Vlastně tři roky jsem motokros pořádně nejezdil a navíc roky přibývají,“ jen pokrčil rameny.

Druhá jízda se hodně podobala té první. Rozdíl byl jenom v tom, že déšť zesílil a na dobře připravené trati se přece jen začaly dělat koleje.

Kaplice uvidí hon na zatím nedostižného vicemistra světa v motokrosu Maxe Nagla

Nagl na nic nečekal, hned od začátku práskl do koní a zvítězil ještě výraznějším rozdílem než v jízdě první. Druhému Joštovi nadělil skoro minutu. Třetí skončil další slovenský pilot Repčák, čtvrtý dojel nejlepší z Čechů Dušan Drdaj.

Jihočeši na ty úplně nejlepší nestačili. Michek si alespoň malinko spravil chuť sedmým místem, Plchovi očividně chyběla šťáva, kterou nechal v náročné první rundě, a dojel o příčku za ním osmý. V celkovém hodnocení kaplického závodu byl Plch sedmý a Michek osmý, v průběžné klasifikaci domácího šampionátu bude Plch útočit z výborné páté příčky, Michek je sedmý.

Ve třídě MX2 dominoval v obou jízdách slovenský závodník Tomáš Kohút před Adamem Duškem, jenž poprvé v kariéře vede seniorské mistrovství republiky. „Za to jsem šťastný,“ svěřil se.

Uspořádáme špičkový motokros, slibuje za kaplické pořadatele Blanka Vaněčková

Mezi veterány byl tradičně nejlepší Petr Bartoš před dalším bývalým reprezentantem Martinem Žeravou. Jihočech Zdeněk Blábolil dobře startoval, bojoval a dojel dvakrát čtvrtý.

Mezi mladíky v kubatuře 85 ccm se blýskl celkovým vítězstvím maďarský pilot Ferenc Orlov z týmu manažera Evžena Zadražila Motosport Chýnov.

VÝSLEDKY

MX 1 – I. jízda: 1. Nagl (Něm.), 2. Locurcio (Venez.), 3. Jošt (SR), 4. Romančík, 5. Krč, 6. Plch, 7. Repčák (SR), 8. Mňuk, 9. Michek. II. jízda: 1. Nagl, 2. Jošt, 3. Repčák, 4. Drdaj, 5. Romančík, 6. Krč, 7. Michek, 8. Plch. Celkově: 1. Nagl 50, 2. Jošt 42, 3. Repčák 34, 4. Romančík 34, 5. Krč 31, 6. Drdaj 28, 7. Plch 28, 8. Michek 26. Stav MR: 1. Nagl 100, 2. Repčák 72, 3. Krč 63, 4. Drdaj 58, 5. Plch 56, 6. Liška 52, 7. Michek 49.

MX2 – I. jízda: 1. T. Kohút (SR), 2. Dušek, 3. Venhoda, 4. Wagenknecht, 5. Rathouský, 6. Větrovský. II. jízda: 1. T. Kohút, 2. Dušek, 3. Venhoda, 4. Poláš (SR), 5. Jakob (Maď.), 6. Wagenknecht. Celkově: 1. T. Kohút 50, 2. Dušek 44, 3. Venhoda 40, 4. Wagenknecht 33, 5. Poláš 32. Stav MR: 1. Dušek 89, 2. Wagenknecht 80, 3. Venhoda 76, 4. Mandys 62, 5. Poláš 60.

Veteráni: 1. Bartoš 50, 2. Žerava 44, 3. Votroubek 40, 4. Blábolil 36, 5. Douša 32, 7. Mužík 27. Stav MR: 1. Bartoš 100, 2. Žerava 88, 3. Votroubek 80, 5. Blábolil 52, 6. Mužík 51.

85 ccm: 1. Orlov (Maď./Motosport Chýnov) 47, 2. Červenka 47, 3. Novák 38. Stav MR: 1. Novák 153, 2. Červenka 152, 3. Pojar 123.