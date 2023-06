/FOTOGALERIE/ Prázdniny se pomalu blíží a s tím i ukončení zájmové činnosti dětí v kroužcích DDM. Kroužky sportovní gymnastiky se ve Vimperku těší stále velké oblibě, zejména u nejmenších dětí.

Veselý gymnastický víceboj zakončil sezonu i školní rok. | Foto: Jaroslav Vondráček

Není naším cílem vychovat z dětí reprezentanty, ale podpořit jejich zájem o pohyb a sport. Aby si vyzkoušely i závodní atmosféru, připravili jsme pro ně na závěr školního roku „Veselý gymnastický víceboj“ s mottem: „Závod nemá za cíl určit, kdo je nejlepší gymnasta/tka na světě, ale dát všem dětem možnost a příležitost v klidu a pohodě si zacvičit“. Jednalo se o dvojboj – prostná + přeskok. Vyvrcholením byl závod gymnastek, které Vimperk zastupují na krajských přeborech. Všechny děti byly nadšené, cvičily se zápalem a opravdu si to užívaly, stejně jako velmi početné a uznalé publikum.

Výsledky podle kategorií:

7 let a ml.: 1. Viktorie Vidlášová, 2. Amálie Riederová, 3. Michaela Jiroušková, Vanesa Pešlová.

8 let A: 1. Natálie Rašková, 2. Nikol Křížová, Aneta Sitárová, 3. Julie Strnadová.

8 let B: 1. Nela Falářová, Tereza Musilová, 2. Kristýna Zušťáková, 3. Elizabet Žáková.

9-11 let A: 1. Tereza Vyskočilová, 2. Karolína Keresztešová, 3. Klárka Zochová.

9-11 let B: 1. Natálie Lachová, 2. Denisea Grabmüllerová, 3. Isabela Stojanovová, Sofie Wölflová.

12 let a st.: 1. Eliška Reháková, 2. Lucie Vachoušková.

VS 0A+B: 1. Martina Bělíková, 2. Aneta Nevaeva.

VSC: 1. Lucie Gubániová, 2. Šárka Václavíková, 3. Aneta Hlinková.

Chlapci:

7 let a ml.: 1. Vojtěch Friček.

8 let: 1. Ondřej Friček, 2. Maxmilián Peleška.

Závěrem bych chtěla poděkovat Jitce Martanové, vedoucí DDM ve Vimperku, a Liboru Kudláčovi, předsedovi TJ Šumavan Vimperk z.s. za podporu a možnost realizace našeho krásného a náročného sportu. Dětem za celoroční práci, divákům za příjemnou atmosféru, rodičům Anetky Nevaeva za pomoc při organizaci závodu, Jiřímu Kotlíkovi, Heleně Roblové a Martině Bačíkové nejen za pomoc s organizací, ale i za práci rozhodčích, a Jaroslavu Vondráčkovi za perfektní fotodokumentaci. Fotografie jsou k dispozici zde: https://us.zonerama.com/jvondracek/Album/1000088485

Přeji všem příjemné prázdniny a těším se na shledanou v tělocvičně na začátku dalšího školního roku.

Autor: Marie Kotlíková, předsedkyně oddílu SG TJ Šumavan Vimperk