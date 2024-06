Pomalu se blíží prázdniny a s tím souvisí i ukončení činnosti zájmových kroužků při DDM. Kroužky sportovní gymnastiky Heleny Roblové a Marie Kotlíkové navštěvovalo ve školním roce 2023/24 celkem 42 děvčat a jeden chlapec. Ne všechny děti mohou jezdit na krajské závody a tím si užít závodní atmosféru. Proto pro ně již tradičně pořádáme ve spolupráci s oddílem SG TJ Šumavan Vimperk z.s. a městem Vimperk závod nazvaný „Veselý gymnastický víceboj“.

Veselý gymnastický víceboj ve Vimperku. | Foto: Jaroslav Vondráček

Veselý gymnastický víceboj ve Vimperku.Zdroj: Jaroslav VondráčekZávod nemá za cíl určit, kdo je nejlepší gymnasta či gymnastka na světě, ale dát všem dětem možnost a příležitost v klidu a pohodě si zacvičit a také ukázat rodičům, co se v kroužku naučily. Vedoucí DDM Vimperk Jitka Martanová ocenila v úvodu závodu práci vedoucích kroužků SG. A jako projev poděkování a ocenění její mnoholeté perfektní práce pro děti a spolupráce s námi jí byla předána květina.

Vzhledem k omezenému časovému prostoru, vše jsme museli stihnout do dvou hodin, se závodilo pouze na přeskoku a akrobacii. Letošní ročník byl výjimečný jak počtem závodníků (chybělo pouze jedno děvče), tak i počtem diváků. Děti se moc snažily a dle svých možností předvedly vynikající výkony. Tělocvična II. ZŠ Smetanova se hodně často otřásala bouřlivým potleskem.

Podle spokojených a nadšených výrazů diváků a závodníků při opouštění tělocvičny se dá usoudit, že naše akce splnila svůj účel. Děkujeme za pomoc při organizaci soutěže děvčatům z oddílu SG, dále M. Bělíkové, J. Kotlíkoví, M. Bačíkové, za fotodokumentaci J. Vondráčkovi a M. Křížové, která zastupovala vedení města Vimperk při předávání cen. Dětem přejeme pěkné prožití prázdnin a těšíme se na viděnou v příštím školním roce.

Výsledky soutěže podle kategorií:

Mini děti: 1. Marie Strnadová, 2. Adélka Majerová

6 let: 1. Naty Nachlingerová, 2. Michaela Jiroušková, 3. Amálie Majerová

7 let: 1. Amálka Hederenová, 2. Viktoria Vidlášová, 3. Lucie Jurášová

7-8 let: 1. Leontýnka Rakoušová, 2. Sofia Pidodvirna, 3. Markéta Šotolová

8 let A: 1. Tereza Musilová, 2. Julie Strnadová, 3. Vanesa Pešlová

8 let B: 1. Aneta Sitárová, 2. Tereza Sojková, 3. Kristýna Štumbauerová

8-9 let: 1. Nikol Křížová, 2. Eliška Mrázková, 3. Rozálie Rudenok

9 let A: 1.Natálie Rašková, 2. Lenka Kanalošová, 3. Kristýna Zušťáková

9 let B: 1. Tereza Vyskočilová, 2. Adélka Steinbechová, 3. Aneta Hubáčková

9 let C: 1. Denisa Grabmüllerová, 2. Viktorie Pidodvirna, 3. Klára Zochová

10-11 let: 1. Adélka Macorlíková, 2. Viktorie Krýchová, 3. Laura Luderová

VS 1+ C4: 1. Anetka Nevaeva, 2. Natálka Lachová, 3. Amálka Hášová

VSC5: 1. Sichingerová Salma, 2. Martinka Bělíková, 3. Kateřina Lešková

VSC6: 1. Lucie Gubaniová, Šárka Václavíková

Chlapci 8 let: 1. Jan Toman.

Autor: Marie Kotlíková a Helena Roblová, trenérky kroužků SG při DDM Vimperk