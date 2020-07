Veroniko, viděl jsem Vás, jak procházíte s mladými závodnicemi trať branku po brance a dáváte jim rady, jak na to. Evidentně si to užíváte?

Holky si řekly samy, takže to bylo super. Sice nevím jak jezdí, ale snažím se jim rady přizpůsobit jejich věku. Jak si vybavuji, že jsem tehdy jezdila. I když musím říci, že podmínky tehdy a nyní jsou jiné. Hlavně kvalitou vybavení. Navíc jsem tady doma a neváhala jsem ani chvíli do Strakonic přijet. Je tady zkrátka krásně, moc to tu mám ráda.

Ve Strakonicích je tradičně obrovská účast. dá se tedy říci, že je o tento sport do budoucna postaráno?

Osobně mě ten počet dětí až překvapil. Tři sta dvacet startů na kolo je obrovsky počet, máme zkrátka skvělou základnu. Na to, že jsme maličký stát v porovnání třeba s Francií, kde je také velká základna, jsme na tom opravdu dobře. Máme skvělé podmínky jak pro začátečníky, tak i vrcholové sportovce.

Máte strakonickou slalomovou školu, vzpomenete si na roky, kdy jste v jejich věku na této trati trénovala?

U vody jsem vyrůstala od mala. Rodiče dříve pádlovali, můj starší bratr také začal, tak jsem nemohla zůstat pozadu. Od nějakých osmi let jsem tady na té trati, kde se závodí, byla prakticky každý den. Znám tady asi každý kámen. Pro začátečníky jsou zde ideální podmínky. Žádná těžká voda.

Jako Strakoňanda jste prošla rukama Václava Vondry, který má všechno kolem závodů a kolem klubu na povel. Jak na něho vzpomínáte?

Trénoval mě především můj otec a s Vaškem Vondrou jsou výborní přátelé. S Vaškovo synem Honzou, který v současné době trénuje na Dukle, jsme tady začínali a jezdili spolu všude možně.

Tentokrát jste nepřijela přímo za rodinou, ale v rámci projektu Hvězdy pro hvězdy. Co na tento projekt říkáte? Děti vidí hvězdy, na které koukají většinou jen v televizi.

Nevím, zda se můžeme pokládat a hvězdy, ale tím, že je sezona posunutá, tak proč toho nevyužít k takové akci. Dětem uděláme radost a třeba jim naše rady i pomohou. Sama si vzpomínám, že když jsem ve svých žákovských letech potkala někoho slavnějšího, tak jsem byla nadšená, že ho mohu vidět.