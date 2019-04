Druhý zápas sledovali přímo v liberecké hale také věrní fanoušci, kteří se z jihu na sever vypravili speciálním autobusem.

Hrál se nádherný zápas, Jihočeši vedli 1:0 na sety, pak se do vedení dostala Dukla. Jihostroj odvrátil mečbol a dotáhl zápas do pátého setu.

Poslední míč v setu svěřili Liberečtí do rukou Štokra, ten s velkou dávkou štěstí nevídanou bitvu ukončil.

Poslední set skončil stavem: 15:13.

Liberec – Jihostroj ČB 3:2 (-17, 21, 23, -24, 13), čas utkání 141 minut. Stav série 1:1.

Jihostroj ČB: de Amo, Křesťan, Todua, Mach, Staples, Michálek – Kryštof (Ondrovič, Šotola, Kraffer, Fila).

Rozhodčí Krtička, Renčín. Diváků: 1500.