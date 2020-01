Na krajském otevřeném turnaji GP C U17 v Táboře startovalo téměř padesát hráčů. Z Jihočechů byli nejúspěšnější hráči SKB Český Krumlov Viktorie Hulcová a Patrik Fuciman. Jedinou výhru vybojovali spolu ve smíšené čtyřhře a pak ještě přidali několik pódiových umístění. Dobře jim sekundovali Nela Hálková a David Dvořák ze Sokola Č. Budějovice, který si vedl hlavně úspěšně ve čtyřhře juniorů, kterou vyhrál s Karbanem (Meteor Praha).

Badmintonisté z Českého Krumlova patřili na turnaji k nejlepším. | Foto: Deník/ Radek Votava

Konečné umístění semifinalistů: dvouhra junioři: 1. Pálinkaš (Ústí n. L.), 2. Král, 3. Kovář (oba Meteor Praha) a Dvořák (So ČB); dvouhra juniorky: 1. Chvalová (Meteor Praha), 2. Hálková (So ČB), 3. Hulcová V. (So ČB) a Pavlišová (Křemže); čtyřhra junioři: 1. Dvořák /K arban (Meteor Praha), 2. Král/Kovář, 3. Fuciman/Kuzdas (oba SKB ČK) a Pálinkáš /Oros (Ústí n. L.), čtyřhra juniorky: 1. Dvořáková/Benediktová, 2. Hulcová V. / Hulcová J. (obě SKB ČK), 3. Chvalová/Chvastková (Jihlava) a Hálková/ Novotná (Tábor); smíšená čtyřhra: 1. Fuciman /Hulcová V., 2. Karban/Chvalová, 3. Dvořák /Novotná a Král /Hálková.