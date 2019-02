České Budějovice – Svátek bojových sportů je tady. V sobotu se uskuteční ve velkém sále Gerbery již osmý ročník Pardál Gladiators night. Hlavním bodem galavečera budou mezinárodní turnaje v Muay Thai a K – 1.

Příznivci bojových sportů se mají nač těšit. | Foto: Petr Vitoň

„Diváci se tentokrát mohou těšit na dvě mezinárodní pyramidy ve dvou odlišných váhových kategoriích. Rychlost, dynamiku a nepřetržitou akci by měly přinést zápasy pyramidy do 72,5 kilogramů. České Budějovice bude v této kategorii zastupovat miláček domácího publika Vlasta Bařinka," slibuje jeden z hlavních organizátorů večera Michal Novák z Gladiators Gym České Budějovice.



„Veliké rány, tvrdost a hlavně knockoutové údery by pak měla nabídnout druhá pyramida v supertěžké váze nad 96 kilogramů," slibuje. I v této pyramidě bude mít pořádající Gladiators gym České Budějovice svého zástupce v podobě píseckého odchovance Michala Janáčka (mistr světa Muay Thai 2010 ve váze do 105 kg).



Sobotní program doplní atraktivní superfight zápasy, které obstarají převážně domácí borci. Za České Budějovice se představí Jan Korčák, Josef Talafous, Eliška Plechová, Milan Pavelka, Tomáš Jůza a v hlavním programu nebudou chybět ani stálice Jan Lukš a Petr Hruška. Tahákem bude bezesporu také mezinárodní klání v plných pravidlech thajského boxu pražské krásky Petry Částkové a její rakouské soupeřky Christiane Fiedlerové.



První část programu začíná již v 17 hodin. Vstupenky stojí 350 korun a jsou v předprodeji v recepci hotelu Malý Pivovar, v restauraci Gerbera nebo v sídle Gladiators gym na Výstavišti v Českých Budějovicích. Hlavní program startuje v 18.00.