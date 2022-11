"Doma chceme pokaždé vybojovat co nejlepší výsledek. Teď to byl z naší strany trochu jiný výkon, než jaký jsme předvedli v Karviné. Roli hrálo domácí prostředí i nasbírané zkušenosti za první polovinu základní části extraligy. Druhý poločas nám už tolik nevyšel, hra soupeře v sedmi nám dělala obrovský problém, nedokázali jsme to ubránit. Proto byl konečný výsledek tak vysoký. V prvním poločase nám do branky spadlo všechno, stejně jako hostům. Ti v tom ale pokračovali i po obrátce, kdy my jsme se naopak začali trápit v útoku. Jak zápas ubíhal, dostávali jsme se do křeče, nehráli jsme trpělivě," komentoval utkání strakonický trenér Michal Zbíral a dodal: "Všichni kluci, kteří nastoupili, ale podali solidní výkon. Takřka celý zápas odehrál na střední spojce Marek Nejdl."

Strakoničtí házenkáři drželi s úřadujícím mistrem krok po celý první poločas

"I přes vyrovnanou první půli jsme věřili, že Strakonice udoláme. Za prvních pětadvacet minut jim do branky spadlo skoro všechno, akce jim vycházely. My jsme zkoušeli 1-5 s Patzelem, který tam byl podruhé, a v momentě, kdy jsme to zatáhli, to domácím moc nešlo. Ve druhém poločase jsme si chtěli zkoušet hru sedm na šest a na konci jsem pak dal možnost i hráčům, kteří se jinak do hry tolik nedostanou. Kombinace, které domácí předváděli, mi přišly stejné jako v prvním vzájemném utkání. Před svými fanoušky se ale jistě cítili sebejistěji, hráli rychleji a v první půli jim vše vycházelo," doplnil k utkání trenér Karviné Michal Brůna.

Mrzí mě začátek druhého poločasu, komentoval utkání trenér Michal Zbíral

Na straně Strakonic byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání Petr Masák. "Bylo znát, že jsme hráli druhé utkání během tří dnů. Maloměřice nám všem ubraly spoustu sil, ale to pro nás byl klíčový zápas a zvládli jsme ho. Do zápasu s Karvinou jsme naproti tomu šli s tím, že nemáme co ztratit a předvedeme to nejlepší, co dokážeme. To nám prvních pětadvacet minut vycházelo, do branky nám spadlo všechno, fungovala nám obrana. Potom ale došly síly, přestali jsme dávat góly a soupeř odskočil. Bylo vidět, že je na tom herně i fyzicky lépe," hodnotil utkání Masák.