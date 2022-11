Jiří Kalát je důležitým stavením kamenem hokejbalového HBC Prachatice.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaJiří, v této sezoně nastupujete za dva týmy, jedním z nich jsou i extraligové Prachatice. Vy jste však stále hráčem Suchdola a v minulé sezoně jste spolu s Prachatickými působili v jedné lize a vzájemné konfrontace byly vždy považovány za derby. Jak to vnímáte dnes v kabině? Je zde ještě nějaká rivalita? V Prachaticích je super parta, v kabině je vždycky dobrá atmosféra, takže žádnou rivalitu nevnímám.

Jste zatím spokojen v Prachaticích a jak dlouhá bude vaše spolupráce? Budete nastupovat i příští sezonu?

Jsem moc rád, že jsem dostal možnost zahrát si nejvyšší soutěž, ale se svojí hrou momentálně moc spokojen nejsem. Určitě bych chtěl více pomáhat týmu jak góly, tak i předvedenou hrou, na čemž se snažím zapracovat. Jak dlouhá bude spolupráce, se uvidí po sezoně a to je ještě daleko.

Není to ale Vaše první zkušenost v nejvyšší soutěži, jaké bylo Vaše poprvé?

Před tuším jedenácti lety jsem odehrál pár zápasů extraligy za hradecký Olymp. Takže žádné velké zkušenosti nemám.

Hokejbal už hrajete nějaký čas, vzpomínáte si na svou úplně první branku? Jaká byla?

Hokejbal už hraji 23 let a na svůj první gól si kupodivu pamatuji. Bylo to doma na hranatém hřišti s kanály proti Jindřichovu Hradci. Doklepával jsem odražený tenisák hokejkou značky Alplast s plastovou čepelí do prázdné brány. (smích)

Kdo má hezčí dresy, Prachatice, nebo Suchdol nad Lužnicí?

Oba týmy mají hodně podobné a hlavně pěkné dresy, ale samozřejmě je mi bližší ten suchdolský.

Autor: David Zimandl, www.hokejbal.cz