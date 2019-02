Netolice /FOTOGALERIE, VIDEO/ – Netoličtí volejbalisté ve svém předposledním domácím zápase letošního roku dvakrát porazili VK Jirkov – Ervěnice. Připisují si tak v letošním ročníku již čtvrté vítězství, ve kterém nedovolili svému soupeři získat jediný set. Pět získaných bodů je stále drží na čtvrtém místě a ztrácejí tak jen dva body na třetí Českou Lípu a druhou Mladou Boleslav.

Netolice – Jirkov-Ervěnice 3:0 (25:19, 25:13, 25:20). První zápas byl doslova exhibicí domácího družstva. I přes chybějící opory, smečaře Luďka Filipa a Jakuba Škodu hrajícího na bloku, předvedlo družstvo Netolic poměrně přesvědčivý výkon, kterým jistě udělalo radost svým divákům. Již od začátku prvního setu šli domácí do vedení (8:6), ale dvakrát své pracně navršené vedení ztrácejí vždy při podání kapitána hostů Zdeňka Špernoga. Při jeho druhé sérii podání dokonce i ztrácejí své vedení, které si zpět berou při podání Františka Reindla (21:18). Vzápětí svou smečí přidává bod kapitán Ondřej Mach a pečetí tím vítězství svého družstva. Druhý set začíná velmi obdobně (8:6), ale to už začíná nad sítí kralovat David Tříska, na kterého ervěnický blok nijak neplatil. A co hůř pro hosty, v koncovce mu vychází i jeho tvrdý servis, kterým nejprve dává eso na 24:13 a posléze na konečných 25:13 jen s jedním dotekem hostů. Poslední set rozjíždějí netoličtí volejbalisté velkolepě, Ervěnice je zastavují oddechovým časem (6:2) po nádherném jednobloku Petra Šandy, který trápil hosty na síti nejen svým přesahem na bloku. Středem sítě pak přidává na 10:5 Lukáš Holeček po náhře Jana Suchého. V krásně rozjetém setu však přichází slabší chvilka a trenér Milan Holeček si raději bere oddechový čas (18:14). Petr Šanda však blokem a následnou smečí o ervěnický blok navyšuje vedení Netolic. I přes drobné zaváhání v koncovce si domácí udržují náskok a vítězí hladce 3:0.



Netolice – Jirkov-Ervěnice 3:2 (20:25, 25:19, 23:25, 25:17, 15:2). Do odpoledního zápasu po jasné výhře Netolic v ranní části posílá Milan Holeček na post nahrávače Jaroslava Matyse. Ervěnice však nastupují bez svého zraněného libera Viléma Hubky a nutnost větší koncentrace v poli jim výrazně prospěla (5:8). Následuje podání již zmiňovaného Zdeňka Špernoga a Netolice se brání oddechovým časem (7:12). Z nepříjemného bodového odskoku vytahává domácí až Petr Šanda svým servisem a rázem je srovnáno (18:18). Pak jako by domácím došla energie a od stavu 19:21 již získávají jen jediný bod. Do druhého setu přichází opět Jan Suchý a domácí jdou opět nahoru (6:4). Stejný hráč pak po srovnání na 11:11 pomáhá svou zalívkou na druhou a s podporou obou smečařů nutí Ervěnice k oddechovému času (14:11). Set ale opět rozhoduje David Tříska, který po náhře na bezblok smečuje „hřebík“, který zastavuje až strop haly. Ve stejném duchu rozjíždějí domácí i třetí set (12:9), ale pak přichází zvrat setu. Hosté nejprve vyrovnávají na 15:15 a nezastavuje je ani oddechový čas Netolic (18:20). Náhle se domácí trápí na útoku a třetí set ztrácejí. Je tu čtvrtý set a Netolice dostávají studenou sprchu (3:6), ze které je vytahuje opět Petr Šanda svým servisem, a to ze 4:6 na 8:6. To Ervěnice pokládá na lopatky a po zbytek setu nekladou příliš velký odpor. Posledním hřebíčkem jim byl servis z rukou Tomáše Bartoše, který přidává pro Netolice dva body až na 22:15. Poslední pátý set byl bohužel nešťastně a předčasně ukončen. Po dopočtení bodů ve prospěch domácích byl zápas ukončen výsledkem 3:2 pro Netolice.



Za posledním venkovním zápasem tohoto kalendářního roku pojedou netoličtí volejbalisté na palubovku nováčka tohoto ročníku USK Slávie Plzeň. Z pohledu Netolic to bude boj o udržení jejich dosavadního čtvrtého místa, ze kterého by je plzeňští volejbalisté v případě své výhry sesadili.

1. Domažlice 8 4 1 1 39:20 33

2. Mladá Boleslav 8 1 1 4 32:19 27

3. Česká Lípa 8 0 3 3 31:24 27

4. Netolice 4 5 3 2 34:25 25

5. Slavia Plzeň 7 1 0 6 28:24 23

6. Jablonec n. Nis. 4 3 2 5 26:28 20

7. Chabařovice 3 4 1 6 26:32 18

8. Ervěnice 4 1 2 7 22:30 16

9. Praga Praha 4 1 2 7 22:31 16

10. ISŠTE Sokolov 0 0 5 9 15:42 5

František Reindl